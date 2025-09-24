Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

Avisan de las afecciones que provocará la prueba en el casco

Jabi Leon

ELGOIBAR.

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:54

La celebración del II Rallysprint de Elgoibar provocará este próximo sábado diferentes afecciones en el casco urbano de la localidad.

Por ello, la Policía Municipal ha avanzado los cambios en el tráfico que se llevarán a cabo para garanttizar la seguridad.

En primer lugar, las calles «San Frantzisko, San Bartolome y Errosario permanecerán cerradas totalmente al tránsito de vehículos motorizados».

También se cerrarán al tránsito de vehículos la calle Santa Ana (entre los números 1 y 26), Pedro Migel Urruzuno y Antonio Arrillaga. Eso sí, en estos emplazamientos se mantendrá abierto el acceso a los garajes.

Respecto a los garajes, la Policía local solicita que «en la medida de lo posible, de 8.30 a 12.00 horas se reduzcan al máximo las entradas y salidas en Pedro Migel Urruzuno y San Frantzisko 21. Además, en ese mismo horario «estarán totalmente cerradas tanto la entrada como la salida de Trenbide (acceso por Aita Agirre) y San Frantzisko (del 1 al 19).

Finalmente, se pide que «de 8.30 a 14.30 horas» se reduzcan al máximo las entradas y salidas en Antonio Arrillaga, Ubitarte y Santa Ana.

Además, el sábado se suprimirá la parada que el Udalbus tiene en Aita Agirre.

