El aula de juego para las niñas y niños de 0 a 4 años se reabre en el polideportivo

J. L. elgoibar. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:21

Aunque durante las jornadas de hoy y mañana no se podrá utilizar porque el polideportivo Olaizaga permanecerá cerrado «para sustituir el cuadro general del sistema eléctrico», el Ayuntamiento de Elgoibar reabrió ayer el aula de juego habilitada en uno de los locales del polideportivo con el objetivo de ofrecer a las niñas y los niños de 0 a 4 años y sus familias un espacio para jugar «seguro y adaptado a las necesidades de los pequeños».

Una vez en marcha, la citada sala de juegos, que tiene capacidad para 25 personas (los menores deben permanecer en todo momento bajo la supervisión de un adulto) funcionará con normalidad a partir del próximo fin de semana.

Los viernes la sala estará abierta de 16.30 a 19.30 horas, los sábados de 9.30 a 12.30 y de 16.00 a 19.30 horas; y los domingos y festivos de 9.30 a 13.00 horas.