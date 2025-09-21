«Estando yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real, nuestros abuelos tienen el corazón dividido» Oihana Agirregomezkorta debuta con el primer equipo del Athletic Club de Bilbao en la Liga F y sigue los pasos de Itziar Gurrutxaga y Eli Ibarra, dos elgoibartarras que son historia del club rojiblanco

Su hermana pequeña, Ane, es la vigente campeona de Gipuzkoa y de Euskadi Sub-20 (y subcampeona de Euskadi absoluta) de 60 metros lisos; su primo Luken debutó en noviembre del 2024 con el primer equipo de la Real Sociedad; y ella acaba de convertirse en la tercera elgoibartarra que viste la camiseta del Athletic Club de Bilbao en un partido de la Liga F, la máxima categoría del fútbol femenino estatal.

Se trata de Oihana Agirregomezkorta García (Elgoibar, 2004), quien asegura que está «cumpliendo un sueño» desde que el pasado día 30 de agosto debutara con el primer equipo del Athletic en el partido ante el Tenerife que sirvió al conjunto vizcaíno para abrir la competición liguera correspondiente a la temporada 2025/2026.

«Salí en el once titular y aunque no pudimos pasar del empate a cero en nuestro debut liguero en Lezama nunca olvidaré ese día», señala la joven elgoibartarra, que saltó al terreno de juego con el número 29 a la espalda.

La jugadora del Athletic y su primo, el realista Luken Beitia, nacieron el mismo día del año 2004

Desde aquel encuentro, Oihana ha ido convocada con el primer equipo femenino del club de Ibaigane al resto de partidos de la Liga F; si bien ella se sigue considerando jugadora del filial. De hecho, cree que ha llegado a la primera plantilla del Athletic «un poco por casualidad». Según cuenta, «iba a hacer la pretemporada con el Athletic B, pero hubo varias bajas en el primer equipo y nos subieron a varias jugadoras del filial».

A la elgoibartarra las cosas no le fueron nada mal en la pretemporada. Tuvo minutos y consiguió marcar cuatro goles en cinco partidos. Con esa tarjeta de presentación, el técnico rojiblanco, Javi Lerga, ha decidido que, al menos de momento, Oihana siga cerca de la primera plantilla.

Eso sí, hasta que llega el domingo la elgoibartarra no sabe si la semana siguiente va a seguir entrenando con el primer equipo o va a tener que regresar al filial: «yo voy día a día y estoy a disposición del club para lo que me digan», subraya la joven.

Oihana es la tercera chica de Elgoibar que viste la camiseta del Athletic en la máxima categoría del fútbol estatal. Antes que ella lo hicieron Itziar Gurrutxaga y Eli Ibarra, dos jugadoras que son historia viva del club de Ibaigane (Eli ganó cinco Superligas femeninas con el Athletic e Itziar cuatro).

De hecho, Gurrutxaga e Ibarra son «dos referentes» para Agirregomezkorta. Reconoce que «he visto más jugar a Eli», con quien mantiene muy buena relación: «de niña, siempre que me cruzaba con ella en la calle le pedía una foto y ahora, casualmente, es la delegada del equipo B, por lo que coincidimos bastante» explica.

Trayectoria y familia

Oihana Agirregomezkorta empezó a familiarizarse con el balón y con el fútbol desde muy pequeñita. Recuerda que «en cuanto podía me juntaba con los compañeros de clase para jugar a fútbol en Aita Agirre o Kalegoen plaza».

Era «la única chica del grupo» pero le encantaba jugar. Por eso, sus padres, Nati e Igor, «no tuvieron dudas y me apuntaron a la escuela de fútbol del Club Deportivo Elgoibar en cuento cumplí ocho años y pude hacerlo». Allí permaneció hasta los 12 años, cuando fue llamada por el Urki eibarrés: «entonces la Sociedad Deportiva Eibar no tenía equipo femenino y estuve dos años en el Urki, hasta que el Eibar sacó equipo cadete de chicas y me incorporé a él».

Oihana permaneció en la entidad armera hasta los 18 años, cuando firmó para cuatro temporadas con el Athletic: «las dos primeras estuve en el tercer equipo, la pasada campaña en el filial y ahora... pues a lo que me digan, entre el primer equipo y el B».

Casualidades de la vida, Oihana, que juega de extremo y se caracteriza «por ser una jugadora muy rápida y bastante zurda», nació el 30 de junio del año 2004, «el mismo día que mi primo Luken Beitia, que juega en la Real Sociedad». Dicha circunstancia está generando algún pequeño quebradero de cabeza a Blanqui y Pedro, los abuelos de ambos: «Al estar yo en el Athletic y mi primo Luken en la Real nuestros abuelos tienen el corazón un poco dividido.... aunque siempre han sido más del Athletic, sobre todo la abuela», sentencia Oihana con una sonrisa dibujada en el rostro.