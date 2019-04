El Astigarraga Gys Sport se complica mucho el pase a la fase final Juveniles. El esfuerzo de las elgoibartarras no encontró premio ante el buen nivel de las cántabras. / A.Z. El Lauko, fuera de la final tras un agónico partido contra el CB Jarrilleras resuelto en los penaltis AITOR ZABALA ELGOIBAR. Domingo, 14 abril 2019, 01:02

El Astigarraga Gys Sport se juega el pase a la fase final del Campeonato de España de Balonmano juvenil femenino en una última jornada en la que, por desgracia para los intereses de las elgoibartarras, no van a depender de si mismas. La derrota por 21-17 que sufrió ayer contra el Liberbank BM Pereda les obliga a ganar hoy al Malkaitz EB, algo que no va a ser nada sencillo, y confiar en que el conjunto cántabro no pase del empate contra el Ángel Óptico Zamora.

Tras las dos primeras jornadas de la fase sector, la clasificación está encabezada por el Malkaitz EB, con 3 puntos, tras empatar ayer a 19 con el Ángel Óptico Zamora. A continuación vienen el Liberbank BM Pereda y el Astigarraga Gys Sport con dos puntos, cerrando la tabla, con un solo punto en su casillero y sin opciones ya de pelear por el primer puesto, el Ángel Óptico Zamora. Estos números convierten al conjunto navarro en el principal aspirante a lograr al billete para la fase final del Campeonato de España. De hecho es el único que depende de sí mismo y le basta con empatar hoy frente a las elgoibartarras para hacerse con el primer puesto en esta fase sector.

Por su parte, el Liberbank BM Pereda y el Astigarraga Gys Sport no solo necesitan ganar sus respectivos encuentros sino que, ademas, dependen otros resultados. Las opciones del conjunto cántabro pasan por ganar hoy al Ángel Óptico Zamora en el choque que van a protagonizar en Olaizaga a partir de las 11.30 y confiar en que el equipo preparado por Lorea Gabilondo se imponga al Malkaitz EB. En este caso se daría un doble empate a cuatro puntos entre el Liberbank BM Pereda y el Astigarraga Gys Sport del que saldrían beneficiado el conjunto santanderino tras haberse impuesto ayer al equipo elgoibartarra. Por su parte, tal y como se ha señalado anteriormente, las opciones de Astigarraga Gys Sport pasan por imponerse al Malkaitz EB en el encuentro que van a disputar en Olaizaga a partir de las 13.15 y confiar en que el Liberbank BM Pereda no pase del empate frente al conjunto zamorano. Estos resultados situarían a las elgoibartarras al frente de la tabla, con 4 puntos, seguidas por el Malkaitz y el Liberbank BM Pereda, con 3, y el Ángel Óptico Zamora en cuarto lugar, con 2.

El Lauko, fuera de la final

El Lauko quedó fuera de la final de la fase de promoción de ascenso al caer en la tanda de penaltis contra el CBJarrilleras. El tiempo reglamentario finalizó con empate a 22, por lo que se tuvo que jugar una prórroga de dos tiempos de cinco minutos que concluyó con una nueva igualada, en este caso a 25.

El CB Jarrilleras se medirá en la final al Aiala Zarautz, que se impuso al Bera Bera por 31-24 en la otra semifinal. La final de la que saldrá el equipo vasco que acompañará al Indupime Basauri en la fase de ascenso a la División de Honor Plata senior femenina se jugará en Olaizagaa a las 9.45.