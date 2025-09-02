Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

J.LEON

Elgoibar

Arriaga celebra el día de San Antolín con una procesión, una misa, caldo y chorizo

Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16

Las vecinas y los vecinos de Arriaga celebraron ayer el día de San Antolín en un ambiente de lo más familiar. El programa del día arrancó con la tradicional procesión (foto izquierda) y continuó con una misa junto a la sociedad del barrio. El oficio religioso corrió a cargo del párroco elgoibartarra, Joseba González, quien recordó que fue el día de San Antolín del pasado año cuando se estrenó al frente de la parroquia local. Como es habitual, tras la misa, las personas asistentes pudieron degustar caldo y chorizo cocido (foto derecha). Con los actos de ayer Arriaga dio el pistoletazo de salida a sus fiestas de este año, que se celebrarán, principalmente, la tarde y la noche del próximo viernes y a lo largo de toda la jornada del sábado.

