Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Elgoibar

Arriaga auzoko bizilagunek gaur ospatuko dute San Antolin eguna

J. L.

elgoibar.

Astelehena, 1 iraila 2025, 20:05

San Antolin jaiak ospatzeko antolatutako ekintza gehienak datorren ostiralean eta larunbatean izango badira ere, Arriaga auzoko bizilagunek gaur bertan abiatuko dituzte aurtengo festak.

Izan ere, San Antolin Eguna gaur da eta hori urtero legez ospatuko dute Arriagako auzotarrek. Beraz, 11:00etan meza izango da San Antolinen (eguraldiak laguntzen badu santua ere aterako dute prozesioan).

Meza amaitzerakoan festa batzordeko lagunek salda beroa eta txorizo egosia banatuko dute auzoko elkartera bertaratzen diren guztien artean.

Gaurko jardunaldiarekin auzotarrek motorrak berotuko dituzte ekintzaz beterik datorren asteburuari begira.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Al culebrón Sadiq le queda un último capítulo
  2. 2

    Brais cuenta con una importante oferta de Arabia
  3. 3

    La Real paga once millones por Yangel Herrera
  4. 4 El soltero de First Dates que buscaba una chica española y rechaza salir con una vasca de Argentina: «Quería probar, porque en el pasado...»
  5. 5 Becker se acerca a Osasuna
  6. 6

    Carlos Soler pone la guinda a un centro del campo poblado
  7. 7

    Un tercio de los receptores de la RGI en Gipuzkoa tiene estudios medios o superiores
  8. 8 La emotiva carta de Álex García a Verónica Echegui tras su fallecimiento: «Mis ojos han llorado mucho»
  9. 9 Yangel Herrera ya es txuri-urdin: estas son las claves y cifras de su fichaje
  10. 10

    El efecto café: los pequeños gastos que vacían tu bolsillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Arriaga auzoko bizilagunek gaur ospatuko dute San Antolin eguna