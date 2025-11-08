Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Imagen inédita de los ciclistas corriendo por la campa del caserío Mintxeta. FOTOS JABI LEON

Elgoibar

Han sido 65 años de espera, pero ha merecido la pena

La I Besa CX Elgoibar, que sirvió para que la localidad se reencontrara con el ciclocross, se estrenó este sábado con un espectacular circuito y éxito de participación y público

Jabi Leon

Elgoibar

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:20

El entorno de Mintxeta se vistió este sábado de gala para acoger la primera edición de la Besa CX Elgoibar; un evento que volvió ... a ofrecer la posibilidad de disfrutar con una carrera de ciclismo sobre el barro 65 años después del 'I ciclocross Gure Bide. Gran Premio Sigma'; la única prueba de ciclismo sobre el barro disputada en el pueblo de la que se tenía constancia. Hasta ahora.

