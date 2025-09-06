Animan al alumnado de 5º de Primaria a participar en el concurso para elegir los dibujos que se incluirán en el calendario de 2026

El Ayuntamiento de Elgoibar ha convocado una nueva edición del concurso infantil destinado a elegir los dibujos que se incluirán en el calendario de 2026.

El certamen de este año, que está abierto a la participación de todas las niñas y los niños de 5º curso de Educación Primaria, es de temática libre, por lo que quienes deseen participar podrán plasmar en sus trabajos cualquier aspecto relativo a Elgoibar.

Eso sí, cada escolar podrá presentar un solo dibujo, «realizado en papel o cartulina blanca, en formato horizontal de tamaño A5, sin pliegues ni relieves, para facilitar el escaneo posterior».

La organización admite cualquier técnica de dibujo (lápices de colores, ceras, rotuladores, acuarelas..), si bien recuerda que «a la hora de realizar el trabajo hay que tener en cuenta que los dibujos se publicarán en tamaño reducido en el calendario».

Plazo y lugar de presentación

Las niñas y los niños que deseen tomar parte en este concurso de dibujo deberán presentar sus obras en el centro educativo en el que cursan sus estudios y estos, a su vez, los entregarán en la oficina que el departamento de Euskera del Ayuntamiento tiene en Aita Agirre kulturgunea «antes del 4 de octubre».

Desde el citado departamento municipal recuerdan que «es importante que cada dibujo esté acompañado de una pequeña página adicional con el nombre y apellidos del autor o autora, un número de teléfono de contacto, el nombre de la escuela y una breve explicación de lo dibujado, indicando el lugar del pueblo o la imagen representada».

Al igual que en los años precedentes, el Consistorio elgoibartarra seleccionará doce dibujos, seis de la Ikastola y seis de la Herri Eskola, para incluirlos en el calendario de 2026. Los autores o autoras de los dibujos seleccionados recibirán un premio que se entregará durante la presentación oficial del calendario.

Será imprescindible la presencia del premiado o premiada, o en su defecto, de un suplente, para la recogida del premio.