Ane Agirregomezkorta se proclama campeona de Euskadi de 60 metros lisos en la categoría Sub-20

Jabi Leon elgoibar. Martes, 25 de febrero 2025, 20:25 Comenta Compartir

Conocida a nivel mundial por el cross internacional Memorial Juan Muguerza, Elgoibar es una localidad en la que existe una gran afición por el atletismo. Sin embargo, en las últimas décadas no hay constancia de atletas del municipio que hayan conseguido destacar en pruebas de velocidad.

Hasta ahora. Y es que Elgoibar ya puede presumir de contar con una de las grandes promesas del atletismo vasco en carreras de corta distancia. Se trata de Ane Agirregomezkorta, una joven que si bien ya lleva varias temporadas compìtiendo a gran nivel, acaba de dar un espectacular salto cualitativo en la presente campaña.

No en vano, Ane, que no alcanzará la mayoría de edad hasta el próximo día 17 de junio, está completando un inicio de 2025 para enmarcar: El último fin de semana de enero consiguió la medalla de plata en el Campeonato de Euskadi absoluto; el fin de semana del 8 y 9 de febrero se hizo con la victoria en el Campeonato de Gipuzkoa Sub-20 y el pasado sábado se proclamó campeona de Euskadi en esa misma categoría. Todos sus logros recientes han sido en la prueba de 60 metros lisos y en pista cubierta.

Ane también es la vigente campeona de Gipuzkoa Sub-20 de 60 metros y la subcampeona de Euskadi absoluta de la disciplinaLa atleta del club Mintxeta afrontará el Campeonato de España Sub-20 en pista cubierta con el objetivo de «alcanzar las semifinales»

Además, gracias a su última victoria en el campeonato vasco Ane ha logrado el billete para participar en el Campeonato de España Sub-20 de pista cubierta que se disputará el próximo día 8 de marzo en Salamanca.

Es la cuarta ocasión en la que la atleta elgoibartarra será de la partida en el campeonato estatal. En la categoría Sub-16 compitió en la prueba de 100 metros listos del Campeonato de España al aire libre que se se celebró en Gijón y el pasado año tomó parte en los campeonatos estatales Sub-18 de pista cubierta y al aire libre.

En el primero de ellos, que se disputó en Sabadell, Ane compitió en las pruebas de 60 y 200 metros; mientras que en el segundo, que tuvo lugar en Málaga, corrió los 100 metros lisos.

Próximos objetivos

La atleta del club Mintxeta afrontará el Campeonato de España Sub-20 en pista cubierta de 2025 con el objetivo de «superar la primera ronda y alcanzar las semifinales». Además, tiene la esperanza de conseguir mejorar su marca personal en 60 metros.

Según cuenta la propia Ane, «mi marca en esa distancia es de 07'72 pero estoy entrenando bien y voy a intentar mejorarla en Salamanca». En el Campeonato de Euskadi Sub-20 que se disputó el pasado fin de semana en el Velódromo de Anoeta se quedó a solo cinco centésimas de su marca y se muestra convencida de que «puedo mejorarla a corto plazo».

Ane Agirregomezkorta disfruta compitiendo en las distintas pruebas de velocidad pero reconoce que siente una especial predilección por la de 60 metros: «también me gusta correr los 100 metros pero es una distancia que me cuesta un poco más, por lo que prefiero la prueba de 60 metros, en la que me siento más cómoda y tengo más confianza».

En cualquier caso, la atleta del club Mintxeta solo piensa en «seguir mejorando y disfrutando del atletismo». Con el objetivo de mejorar sus registros, desde hace un tiempo acude «uno o dos días por semana» a Gasteiz para entrenar a las órdenes de Gorka Zuazo; un conocido técnico que entrena a atletas de diferentes clubes y comunidades autónomas.

«Cuando voy a Gasteiz entreno con el grupo de allí, pero el resto de días subo a Mintxeta a entrenar con el club local, que es con el que compito desde que empecé a practicar atletismo con unos 9 años», señala la joven.