Alcorta y Malape ganan sus partidos y siguen con paso firme en las liguillas de la Euskal Kopa

Los dos equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo que militan en Liga Vasca siguen con paso firme en su andadura por la Euskal Kopa.

De hecho, tanto los chicos del Alcorta Forging Group como las chicas del Malape taberna saldaron con victoria sus respectivos partidos, por lo que siguen en una posición inmejorable para superar la liguilla inicial. El Alcorta se impuso al Urdaneta en Loiu (19-24) y el Malape al Kukullaga en Elgoibar (35-22).

Así las cosas, el Alcorta ha ganado los tres encuentros que ha disputado hasta la fecha en la Euskal Kopa masculina; mientras que el Malape, con su triunfo del pasado sábado, ha hecho bueno el empate que consiguió en la jornada inicial en su visita al Ameztoi Zarautz.

Por su parte, el Pizzería Salento, que el próximo fin de semana iniciará la Liga de Segunda territorial masculina, ganó por la mínima al Pulpo (30-29) en el último partido de preparación.