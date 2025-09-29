Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Elgoibar

El Alcorta logra el billete para la final de la Euskal Kopa y el Malape ya está en semifinales

J. L.

elgoibar.

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:50

Los dos equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo que militan en Liga Vasca están teniendo una actuación sobresaliente en la Euskal Kopa. De hecho, el Alcorta Forging Group ya ha conseguido clasificarse para la final de la Euskal Kopa masculina que se disputará el 12 de abril de próximo año; mientras que el Malape ha logrado el billete para jugar las semifinales de la competición.

Los chicos del Alcorta se han clasificado para disputar el partido decisivo por el título tras ganar al MEK Eibar de manera solvente (34-25) en la semifinal que se jugó el pasado sábado en el polideportivo Olaizaga; mientras que las chicas del Malape han conseguido el pase a las semifinales tras acabar imponiéndose al Zuazo (22-24) en el partido disputado en Barakaldo.

