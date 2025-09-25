El Alcorta se juega mañana, en casa y ante el Eibar, el pase a la final de la Euskal Kopa

Jabi Leon elgoibar. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Tras haber ganado los tres partidos de la liguilla, el Alcorta Forging Group, el equipo masculino de categoría sénior del club de balonmano Sanlo que milita en Liga Vasca, disputará mañana una de las semifinales de la Euskal Kopa.

Los elgoibartarras se jugarán el pase a la final (se jugará el 12 de abril del próximo año) ante el Eibar en un encuentro que tendrá lugar a las 19.30 horas en la cancha del polideportivo Olaizaga. El equipo que logre la victoria conseguirá el billete para pelear por la txapela (en caso de que el partido acabe con empate la clasificación se decidirá con un lanzamiento de penaltis).

Por su parte, el Malape taberna se desplazará mañana al polideportivo Gorostiza de Barakaldo para enfrentarse (a las 16:30 horas) al Zuazo en la tercera jornada de la Euskal Kopa.

Con una victoria y un empate en los partidos anteriores, las elgoibartarras lideran su grupo y una victoria en el partido de este sábado les aseguraría su clasificación para las semifinales de la competición.

Por último, el Pizzería Salento, el equipo sénior del Sanlo que esta temporada volverá a militar en la Segunda territorial masculina, abrirá mañana la Liga 2025/2026. Y lo hará jugando como local ante el Eibar C (a las 11.30 horas en la cancha de Olaizaga).