El Alcorta gana por la mínima al Zarautz y sigue con paso firme en la Euskal Kopa

Jabi Leon elgoibar. Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14 Comenta Compartir

Aunque no iniciarán la competición liguera hasta el próximo mes de octubre, los equipos de categoría sénior del club de balonmano Sanlo que militan en Liga Vasca ya están inmersos en la pelea por la Euskal Kopa.

En categoría masculina, al Alcorta Forging Group no le pueden ir mejor las cosas; toda vez que ha saldado con sendas victorias los dos partidos de la citada competición que ha jugado hasta la fecha.

En la jornada inaugural de la Euskal Kopa los elgoibartarras se impusieron 22-27 en casa del Ereintza de Errenteria; y este pasado sábado lograron un ajustado triunfo (30-29) en el partido que disputaron como locales ante el Txikipolit Zarautz.

Debut con empate

El Malape taberna abrió el domingo su participación en la liguilla de la Euskal Kopa femenina consiguiendo un meritorio empate (24-24) ante el Ameztoi Zarautz en el polideportivo Aritzbatalde de la localidad costera.

Finalmente, el Pizzería Salento de Primera territorial masculina sigue con su preparación y el sábado saldó con victoria (31-29) el partido amistoso que jugó ante el Txingudi en el polideportivo Olaizaga.