El ajedrez lucirá músculo en Elgoibar a partir de septiembre Escenario. La Casa de Cultura será el marco del II Open Danobat para jugadores Sub-2200. / AITOR Albergará el II Open Internacional Danobat y el II Open Danobat Elgoibar Sub-2200 AITOR ZABALA ELGOIBAR. Sábado, 10 agosto 2019, 00:08

Los aficionados al ajedrez van a tener ocasiones sobradas de disfrutar de este juego en los próximos meses en Elgoibar. La primera de estas citas va a tener como escenario al edificio Asmaola (junto al IMH), donde los días 21 y 22 de septiembre va a disputarse el II Open Internacional Danobat.

Esta segunda edición está levantando una gran expectación y, cuando aún queda más de un mes para que se dispute, entre los ajedrecistas inscritos podemos encontrar a jugadores del prestigio de David Larino (Gran Maestro), Salvador Del Río (Gran Maestro), Mikel Huerga (Maestro Internacional), Carlos Suárez García (Maestro Internacional) y Alejandro Franco (Maestro Internacional), además de distintos jugadores aficionados.

Este torneo tendrá continuidad a partir del 3 de octubre con la puesta en marcha del II Open Danobat Elgoibar Sub 2200. El campeonato, que es puntuable para Elo Feda-Fide-Fva, consta de un total de siete rondas que se disputarán entre el 3 de octubre, fecha que, como se ha indicado anteriormente, marcará el inicio del torneo, y el 12 de diciembre, jornada que marcará su conclusión. Las partidas se disputarán a un ritmo de 60 minutos para toda la partida + 30 segundos de incremento por movimiento, desde la primera, lo que posibilitará que el juego sea más dinámico y los choques no demasiado largos.

Categorías y premios

Las partidas de este torneo se jugarán en el sótano de la Casa de Cultura en las fechas señaladas anteriormente y, según se contempla en sus bases, el número máximo de jugadores inscritos será de 48. Tal y como cabe prever, los participantes deberán tener la licencia federativa en vigor y acreditar que cuentan con un Fide sub 2200. La inscripción es gratuita.

El ganador se hará acreedor a un trofeo y a un premio de 200 euros. El segundo recibirá un trofeo y 100 euros, mientras que el tercero se hará con un trofeo y con 60 euros. Además, el ganador en la categoría sub 2000 obtendrá 50 euros, el que se imponga en la categoría sub 1850, 30 euros, y el que gane en la categoría sub 1700, 30 euros. Finalmente, habrá un trofeo para el ganador de la categoría sub 18 y un trofeo especial entregado por Zubi Ondo.