Los ajedrecistas de Olan Arkitektura pelearán por el ascenso de categoría

El Olan Arkitektura ha cerrado en primera posición la primera fase de la Liga Kutxa 2019 (3ª categoría). Este resultado le permitirá pelear por el ascenso, ya que se ha clasificado para al play off. No ha tenido tanta suerte el ITS Security, que se ha hecho con una discreta quinta plaza que le deja fuera de la lucha por el ascenso de categoría.

Por otro lado, los ajedrecistas que disputan con el Createch Medical la Liga Kutxa 2019 (Segunda División) saldaron la última jornada con una contundente victoria por 0-4 sobre el Luzaro Orereta. Este resultado les coloca al frente del grupo que pelea por mantener a la categoría y todo apunta a que al final el equipo formado por Mikel León, Juan Manuel Navarro Navarro, Markel Kerexeta y Tomas Conde logrará ese objetivo.

V Open Primavera

El bar Iriondo será a partir de mañana el marco de la primera jornada del V Open de Primavera. El torneo organizado por Elgoibar Xake Taldea tiene como particularidad que los ajedrecistas en liza disputarán una partida a la semana en una primera fase que se jugará en la modalidad de liga. En principio, cada jugador disputará tres o cuarto partidas, dependiendo del número de jugadores inscritos. El ritmo de juego será de 25 minutos por jugador. La primera fase dará paso a una segunda de carácter eliminatoria que los ajedrecistas deberán ir superando camino de la final.