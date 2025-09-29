Aiastia reúne a la gente del barrio el día de San Miguel para despedir unas fiestas multitudinarias

Después de tres intensas jornadas, el barrio elgoibartarra de Aiastia cerró ayer sus tradicionales fiestas de San Miguel, que han estado protagonizadas por la elevada participación, las diferentes competiciones y el buen ambiente reinante.

Los festejos se pusieron en marcha al mediodía del sábado con un repique de campanas, juegos e hinchables para el público infantil y una comida popular a la que asistieron 120 comensales.

Por la tarde, la atención estuvo en el 'bolatoki', donde 68 personas se animaron a participar en el consagrado campeonato de bolos del barrio: la victoria fue para Javier Osoro (7 txirlos), mientras que Mateo Goenaga fue segundo (6), Gotzon Uranga tercero (6), Fernando Loiola cuarto (6) y Sergio Onandia quinto (5).

Finalizado ese acto, los dantzarus del grupo Haritz ofrecieron la actuación que cada año realizan en memoria de Borja Uzuriaga y, seguidamente, hubo una cena popular (asistieron 220 personas), una romería con el grupo Bide Batez y música a cargo de un DJ.

El programa del domingo arrancó con el I Trail Aiastia-San Miguel; una carrera de montaña que se desarrolló por los senderos y montes del barrio (sobre un recorrido de 6,35 kilómetros) y que se estrenó con 42 participantes (37 hombres y 5 mujeres).

En la categoría masculina los gasteiztarras Iker Calvo e Ibai Pérez se hicieron con los dos primeros puestos, mientras que tercero fue el elgoibartarra Julen Salaberria. Entre las mujeres la más rápida fue la incombustible Pilar Arriola, seguida de Nerea Léndinez y del dueto formado por Nerea Sanz y Lore Bereziartua, que cruzaron juntas la línea de meta.

Además, Jon Agirrebeña fue el más rápido del barrio, Iker Beristain y Aimar Elizburu los mejores jóvenes, Jon Revert el primer veterano y Borja Rodríguez el participante que acabó con mejor cara.

La tarde de la jornada dominical, que estuvo amenizada por los trikitilaris Baltzola eta Andonegi, tuvo su principal atractivo en las insustituibles pruebas de bueyes, que se saldaron con la victoria de la yunta de Isidro Erretegia (48 plazas). Segundos fueron los bueyes de Lopategi (46 plazas y 2,60 metros) y terceros los de Etxetxo (44 plazas y 2,53 metros).

Tras el fin de semana, Aiastia celebró ayer el día de San Miguel, que volvió a reunir a las personas residentes y originarias del barrio. Como es habitual, hubo misa, partidos de pelota y una comida.