Aiastia celebra a partir de mañana unas fiestas de San Miguel con alicientes para todos los públicos

Jabi Leon ELGOIBAR. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37

El barrio elgoibartarra de Aiastia se vestirá de gala este fin de semana para celebrar una nueva edición de sus tradicionales fiestas de San Miguel.

Un año más, las actuaciones de música y danza, las comidas y cenas populares y las competiciones de diversa índole volverán a tener un protagonismo especial en los festejos de este años.

En cualquier caso, el programa festivo se pondrá en marcha a las 12.30 horas de mañana con un repique de campanas y continuará con juegos e hinchables para el público infantil y con la insustituible comida popular.

Por la tarde, la primera cita importante será a las 17.00 horas; momento en el que arrancará el consagrado campeonato de bolos (repartirá 1.000 euros entre los cuatro primeros clasificados).

Finalizado ese acto, a las 20.00 horas tendrá lugar la actuación que Haritz euskal dantzari taldea ofrece cada año en memoria de Borja Uzuriaga. A continuación (a las 21:30 horas) se celebrará la cena popular de estas fiestas, que continuará con una romería a cargo del grupo Bide Batez y la actuación de un DJ (mañana habrá autobuses para acudir a Aiastia desde la rotonda de Maala de 19.30 a 23.30 y de 00.15 a 05.30 horas).

El domingo, carrera y bueyes

El programa de la jornada dominical arrancará a las 11:00 horas con el I Trail Aiastia-San Miguel; una carrera de montaña que se desarrollará por los senderos y montes del barrio y sobre un recorrido de 6,35 kilómetros.

Finalizada la prueba el público asistente podrá degustar caldo y chorizo mientras los trikitilaris Baltzola eta Andonegi se encargan de amenizar el momento.

Ambos trikitilaris también pondrán ambiente en las pruebas de bueyes, que empezarán a las 17.00 horas con la participación de las yuntas de Aitor Olarrea (Azkoitia), Lopategi (Billela) y Etxetxo (Arroa)

El vencedor se llevará 1.000 euros y unas mantas, el segundo 900 euros y el tercero 800 euros.

Tras el fin de semana, Aiastia celebrará el lunes el día de San Miguel con una misa (11.00), un partido de pelota y una comida.