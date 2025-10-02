Adoptan medidas para reforzar la seguridad en el rocódromo

Jabi Leon elgoibar. Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Elgoibar ha adoptado una nueva medida encaminada a reforzar la seguridad en el rocódromo situado junto a la cancha principal del polideportivo Olaizaga.

Concretamente, «se han instalado unos triángulos de seguridad en los tres autoaseguradores que hay en la zona destinada a la práctica de escalada». Instalados «para garantizar el correcto uso de los dispositivos», dichos tríangulos ya están a disposición de todas las personas usuarias del rocódromo.

Según explican desde el polideportivo Olaizaga, «los triángulos están colocados en el punto de unión del autoasegurador y cuando el escalador sujeta bien el autoasegurador a su arnés, el triángulo cae al suelo». De esta forma, añaden «el usuario tendrá la obviedad de que, si el triángulo no está en tierra, aún no ha enganchado el autoasegurador al arnés y no puede empezar a escalar».