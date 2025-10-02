Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Dos de los triángulos instalados en los autoaseguradores. UDALA

Elgoibar

Adoptan medidas para reforzar la seguridad en el rocódromo

Jabi Leon

elgoibar.

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16

Comenta

El Ayuntamiento de Elgoibar ha adoptado una nueva medida encaminada a reforzar la seguridad en el rocódromo situado junto a la cancha principal del polideportivo Olaizaga.

Concretamente, «se han instalado unos triángulos de seguridad en los tres autoaseguradores que hay en la zona destinada a la práctica de escalada». Instalados «para garantizar el correcto uso de los dispositivos», dichos tríangulos ya están a disposición de todas las personas usuarias del rocódromo.

Según explican desde el polideportivo Olaizaga, «los triángulos están colocados en el punto de unión del autoasegurador y cuando el escalador sujeta bien el autoasegurador a su arnés, el triángulo cae al suelo». De esta forma, añaden «el usuario tendrá la obviedad de que, si el triángulo no está en tierra, aún no ha enganchado el autoasegurador al arnés y no puede empezar a escalar».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  8. 8 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  9. 9

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Adoptan medidas para reforzar la seguridad en el rocódromo

Adoptan medidas para reforzar la seguridad en el rocódromo