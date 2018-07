«Hemos acabado con callos en las manos» Entusiasmo. El buen ambiente entre los jóvenes voluntarios ha marcado el desarrollo de los trabajos. Mañana finaliza el campo de voluntariado juvenil de Moru | Los jóvenes han trabajado en la mejora del terreno sobre el que se asiente un poblado de la Edad de Hierro AITOR ZABALA ELGOIBAR. Domingo, 29 julio 2018, 00:13

Los jóvenes que participan en el campo de voluntariado juvenil de Moru pondrán mañana el punto final a su estancia en Elgoibar. Durante dos semanas han llevado a cabo distintas labores vinculadas a la recuperación de este asentamiento, un enclave situado en Idotorbe-San Pedro que data de la Edad de Hierro y que fue habitado por los primeros pobladores de lo que hoy es Elgoibar hace más de 2.000 años.

Ander Arrese, experto del grupo de arqueología Suher, ha sido el encargado de controlar el desarrollo de las labores que han llevado a cabo los jóvenes. Su cometido ha sido allanar y desbrozar la zona sobre la que, según las hipótesis con las trabajan los arqueólogos, se levantaba el poblado, con el objeto facilitar futuras prospecciones. «Necesitamos que el terreno este lo más accesible posible para estudiar la zona con un geo-radar. Este elemento nos dará información sobre lo que se esconde bajo la superficie, y nos ofrecerá pautas para ver dónde tenemos que empezar a excavar a la búsqueda de restos que nos ayuden a conocer mejor este asentamiento y cómo era la vida de sus moradores», manifestó Arrese.

Además de tirar de la azada, los chicos y las chicas que han participado en el campo de trabajo también han tenido que estar a atentos a la posible localización de restos arqueológicos (cerámicas, cenizas, trozos de metal...), pasando por el cedazo la tierra que iban removiendo. Sin embargo, no ha habido suerte. «De momento no se ha encontrado nada digno de mención, salvo algún casquillo de bala que nos recuerda que esta zona fue línea de frente durante de la Guerra Civil», señaló Arrese.

Elisa Crespo, una monitora natural de la localidad riojana de San Vicente de la Sonsierra, quiso destacar el trabajo de los 12 chicos y chicas que han tomado parte en la campaña de este año. «Les ha tocado trabajar duro con las azadas y los cedazos. Ha habido mucha faena y todos hemos terminado con ampollas y callos en las manos». Pero todo no ha sido sufrir. Durante las dos semanas de estancia en Elgoibar han tenido la ocasión de conocer mejor el País Vasco. «Hemos estado en Vitoria y en Bilbao. También hemos visitado Zumaia y las calles y la parroquia de Elgoibar. Me ha parecido muy bonito todo lo relacionado con el flysch. Además, hemos dado un vuelta en barco. No conocía esa zona y me ha gustado mucho», indicó la monitora riojana, una día antes de la visita a la capital donostiarra, programada para la jornada de ayer.

Enclave estratégico

La localización del enclave de Moru en 1991 por la Sociedad de Ciencias Aranzadi, al igual que la de otros asentamientos de la misma época descubiertos en Arrasate y Andoain, ayudó a dar algo de luz al periodo de la Edad de Hierro en Gipuzkoa. Hasta ese momento, la falta de vestigios colocaba a los expertos ante un periodo de tiempo del que apenas existía información. Sin embargo, estos hallazgos abrieron una línea de investigación en la que a día de hoy se sigue avanzando con las miras puestas en recabar información sobre este poco conocido periodo de la historia en Gipuzkoa.

El poblado de Moru está ubicado en una posición privilegiada sobre el valle de río Deba. Su dominio de lo que hoy en día es el término municipal de Elgoibar y el conjunto del valle es total, sobre todo ahora, tras las labores de tala impulsadas por el Ayuntamiento de Elgoibar y la sociedad montañera Morkaiko dentro del plan encaminado a potenciar los valores paisajísticos e históricos de este enclave.

La elección de Moru como punto para levantar el poblado no es casual. Los asentamientos en zonas elevadas fueron comunes entre los antiguos pobladores de lo que hoy es Gipuzkoa, tal y como acredita la ubicación de otros poblados de la Edad de Hierro localizados en la provincia.

Todo apunta a que buscaban estos enclaves para tener una mejor disposición defensiva, lo que invita a pensar que los conflictos entre los pobladores de zonas limítrofes debían ser bastante habituales. En el caso de Moru, esta defensa viene avalada por la existencia de un muro semiderruido y por la agreste orografía del entorno, con pronunciadas caídas hacia el río Deba que hacen que este enclave sea prácticamente inaccesible por tres cuartas partes de su perímetro.