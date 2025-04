Abierta la inscripción online para las marchas del Morkaiko Eguna, que se celebrará en mayo

Jabi Leon ELGOIBAR. Lunes, 21 de abril 2025, 19:58 Comenta Compartir

El próximo 10 de mayo se celebrará una nueva edición del Morkaiko Eguna, la fiesta del montañismo local. El programa del día será similar al de los últimos años, por lo que incluirá la entrega de medallas del Día del Finalista, dos marchas montañeras y una comida de mendizales.

Sin embargo, el Morkaiko Eguna llegará con novedades relevantes. Una de las más significativas tiene que ver con la inscripción para las marchas montañeras. Hasta ahora la ciudadanía podía apuntarse enviando un mensaje de correo electrónico a la sociedad montañera Morkaiko pero este año, por primera vez, las inscripciones solo podrán realizarse a través de la web kirolprobak.com.

El plazo para apuntarse está abierto y no se cerrará hasta las 23.59 horas del día 7 de mayo.

Eso sí, siempre y cuando antes no se agoten las plazas para participar en las marchas montañeras: en la vuelta a Elgoibar (37 kilómetros) podrán participar un máximo de 300 personas y en la pequeña marcha montañera (12 kilómetros) un máximo de 250 mendizales. Asimismo, en la comida que se celebrará en los soportales de la parroquia tras las marchas habrá sitio para 300 personas (para asistir hay que inscribirse en el mismo momento de apuntarse a las marchas).

Otra de las novedades que presenta el Morkaiko Eguna de este año es que por primera vez, la sociedad montañera Morkaiko repartirá dorsales entre las personas inscritas para la marcha larga, que comenzará a las 06.00 horas en Kalegoen plaza. Los dorsales se podrán recoger el día 9 de mayo (de 18.30 a 20.00 horas) o el mismo día del Morkaiko Eguna (de 05.15 a 05.45 horas) en el local que el club Morkaiko tiene en Errosario kalea.

Además, este año se formará en el punto de salida un grupo para realizar la travesía en 10 horas, lo que constituye una opción inmejorable para las y los montañeros menos experimentados, ya que podrán completar el recorrido a un ritmo asequible y contando con compañía en todo momento.

La marcha con niños

La marcha montañera para realizar con niños de este Morkaiko Eguna comenzará a las 08.30 horas en Kalegoen plaza, aunque también existirá la posibilidad de sumarse a la marcha en Idotorbe (San Pedro) a las 10.00 horas.

A quienes opten por esa última opción la organización les pide «que dejen el coche en el parking de Idotorbe y no en la carretera que lleva a Aubixa». Los participantes en la pequeña marcha llegarán a las 12.00 a Aiastia (San Miguel) para recuperar fuerzas en el avituallamiento que se habilitará en el frontón de ese barrio, y desde allí regresarán al casco urbano de Elgoibar todos juntos ya que «las niñas y los niños no podrán bajar solos».

Una vez de vuelta en Kalegoen plaza, a las 13.30 horas se celebrará el Día del Finalista, que volverá a estar protagonizado por la entrega de medallas a los menores que a lo largo del último año hayan ascendido un número determinado de montes.

Inscripciones y precios

Para apuntarse a las marchas del Morkaiko Eguna a través de la web kirolprobak.com hay que crear un usuario para acceder a la hoja de inscripción. Eso sí, un mismo usuario puede apuntar a tantas personas como quiera.

Por otro lado, los precios para participar en la vuelta a Elgoibar son los siguientes: 1 euro para socios menores de 18 años, 3 euros para no socios menores de 18 años, 5 euros para socios adultos y 10 euros para adultos que no son socios. Las tarifas para la 'vueltita' montañera son iguales, salvo en el caso de las personas adultas no socias, que deberán pagar 8 euros en lugar de 10.

Para asistir a la comida los menores de 18 años deberán abonar 10 euros y los mayores de esa edad 20 euros.