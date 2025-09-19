Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las piscinas de Mintxeta, abarrotadas de gente un día de buen tiempo. DV

Elgoibar

Más de 47.000 personas han pasado este verano por las piscinas de Mintxeta, 7.000 más que la temporada anterior

Jabi Leon

elgoibar.

Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:16

El Patronato Municipal de Deportes de Elgoibar ha dado a conocer los datos que ha deparado la última temporada de verano de las piscinas descubiertas de Mintxeta, que se puso en marcha el 14 de junio y se cerró el pasado domingo, día 14 de septiembre.

En los 93 días que ha durado la campaña veraniega de 2025, un total de 47.204 personas han hecho uso de las piscinas de Mintxeta, lo que supone un incremento de 6.994 personas usuarias respecto a los datos que deparó la temporada estival anterior, en la que se contabilizaron 40.210 accesos.

En cuanto a los datos de afluencia cabe señalar que 14.382 personas accedieron al recinto de las piscinas del 14 al 30 de junio; una cifra considerable y muy similar a las que se registraron a lo largo de los meses de julio (14.435 accesos) y de agosto (15.572 accesos). La temporada estival se completó con el acceso de 2.816 personas más entre los días 1 y 14 de septiembre.

Respecto a la afluencia diaria, desde el Patronato destacan que la cifra de 1.000 accesos se superó «en 9 días de junio, 4 días de julio, 5 días de agosto y un día de septiembre».

Con 1.747 entradas, el 15 de agosto fue el día más concurrido de toda la temporada estival, en la que «no ha habido accidentes reseñables» y «se ha podido disfrutar con total seguridad».

