El Elgoibar suma un empate insuficiente, el Mutriku cae en su feudo ante el líder y los equipos femeninos vuelven a perder

Jabi Leon debabarrena. Martes, 11 de marzo 2025, 20:07 Comenta Compartir

Ninguno de los cuatro equipos de Debabarrena que militan en las Divisiones de Honor del fútbol guipuzcoano consiguió la victoria en la jornada liguera disputada el pasado fin de semana.

En la competición masculina, el Elgoibar (antepenúltimo con 22 puntos) no pudo pasar del empate (1-1) en el encuentro que disputó en Mintxeta ante el Urola (11º con 28 puntos), por lo que los elgoibartarras no consiguen abandonar el pozo de la tabla y deberán seguir peleando para intentar no perder la categoría al final de la presente campaña.

Por su parte, el Mutriku (10º con 34 puntos) sufrió una nueva derrota en su estadio de San Miguel (0-2) ante el potente Añorga (líder con 51 puntos) y sigue en tierra de nadie, en mitad de la clasificación.

En la División de Honor femenina, el Elgoibar (antepenúltimo con 16 puntos) perdió con claridad (3-0) en casa del Zumaiako (5º con 43 puntos), por lo que sigue sin poder eludir los puestos de descenso; mientras que el Ondarbeltz Amaikak Bat-Mutriku (colista con 3 puntos) plantó cara pero acabó perdiendo (3-2) en su visita al Urola (9º con 32 puntos).

En cuanto a la jornada en Preferente, el Urki (líder con 50 puntos) sigue con paso firme en su camino hacia la División de Honor tras imponerse (0-2) en el derbi comarcal disputado en casa de un Soraluze que con esta nueva derrota (la tercera consecutiva) cae al último puesto de la tabla (los de 'Plaentxi' tienen 15 puntos).

Por su parte, el Amaikak Bat de Deba (2º con 45 puntos) se impuso con claridad (0-4) en su visita al Lazkao (7º con 30 puntos), por lo que sigue metido de lleno en la pelea por conseguir el ascenso a División de Honor.

Finalmente, el Eibartarrak (9º con 27 puntos) sufrió una inesperada derrota (0-2) en su feudo de Unbe frente al Ikasberri.

Los azpeitiarras afrontaron el partido en la ciudad armera como colistas pero con su victoria ante el Eibartarrak dejan el último puesto de la clasificación en manos del Soraluze.