El Elgoibar se impone en el derbi de Deba, y el Mutriku y el Urki también ganan como visitantes

Un jugador del 'Haundi' saca una falta en un derbi anterior disputado ante el Amaikak Bat en Mintxeta.

Jabi Leon DEBABARRENA. Lunes, 20 de octubre 2025, 20:37

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontaron el pasado fin de semana la sexta jornada liguera con la necesidad de puntuar para resarcirse de los malos resultados que les depararon las dos jornadas anteriores (ninguno de los cuatro representantes de la comarca fue capaz de ganar ni en la cuarta ni en la quinta jornada) y no verse inmersos en la zona baja de la clasificación.

Pues bien, la cosa no pudo ir mejor para los tres equipos que jugaron como visitantes; toda vez que el Haundi del Club Deportivo Elgoibar, el Mutriku y el Urki eibarrés consiguieron la victoria lejos de sus respectivos estadios.

El Amaikak Bat de Deba, por su parte, cosechó la cuarta derrota de la temporada (0-1) en el derbi comarcal que disputó en su feudo de Errotazar ante el Elgoibar.

Con esa derrota los debarras se quedan con tan solo 4 puntos en la penúltima posición de la tabla, con tan solo un punto de renta respecto al Urola y al Deusto.

Los elgoibartarras, por su lado, se reencuentran con la victoria tras dos derrotas consecutivas y escalan hasta la zona tranquila de la clasificación (el Haundi es octavo, con 9 puntos).

Otros que han cogido aire con sus triunfos del pasado fin de semana son el Mutriku y el Urki. Los de la villa costera se impusieron 2-3 en su visita al Orioko, mientras que los armeros ganaron 3-4 en casa del Euskalduna andoaindarra. Con esta victoria, mutrikuarras y eibarreses quedan empatados a seis puntos y, al menos de momento, salen de los puestos de peligro de la tabla.

Victoria del Haundi femenino

Después de haber ganado los dos primeros partidos y haber perdido los dos siguientes, las chicas del Club Deportivo Elgoibar se reencontraron con la victoria al imponerse (2-0) al colista Aiztondo. Con este nuevo triunfo, el Elgoibar, único conjunto de Debabarrena que esta temporada milita en la División de Honor femenina, suma 9 puntos y asciende hasta la sexta posición de la tabla clasificatoria.