Elgoibar, Amaikak Bat y Urki se miden a rivales que tratarán de resarcirse de las derrotas que sufrieron la pasada jornada

J. L. debabarrena. Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

Los equipos de Debabarrena que militan en la División de Honor masculina del fútbol regional afrontan este próximo fin de semana la tercera jornada liguera, con la particularidad de que el Urki, el 'Haundi' del Club Deportivo Elgoibar y el Mutriku jugarán como locales y el Amaikak Bat de Deba hará lo propio lejos de su estadio.

Elgoibar, Amaikak Bat y Urki se medirán a equipos que afrontarán sus respectivos partidos con la intención de resarcirse de las dolorosas derrotas que sufrieron el pasado fin de semana, mientras que el Mutriku se medirá a uno de los conjuntos con más gol del campeonato.

Para empezar, el Urki intentará sumar su segunda victoria como local en el partido que disputará esta misma tarde (a las 19:30 horas) frente a un Zumaiako que viene de perder (0-2) ante el Oiartzun.

Los otros tres representantes de la comarca jugarán el domingo a las 17.00 horas.

El Elgoibar tratará de dar continuidad al triunfo que consiguió hace siete días en Deusto en el encuentro que disputará en Mintxeta ante el Euskalduna Andoaindarra, que en la jornada anterior sufrió una contundente derrota (0-3) en su casa ante el Beti Gazte de Lesaka.

Por su parte, el Mutriku intentará estrenar su casillero de victorias ante un Real Unión B que llega con la moral por las nubes después de haberle endosado un 7-0 al Orioko. Precisamente, los de Orio recibirán el domingo la visita de un Amaikak Bat que tratará de seguir sumando.