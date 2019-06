Electrojaia empieza a calentar motores esta noche

El colectivo Elektrojaia Taldea ha organizado una nueva edición del festival musical Elektrojaia para este fin de semana. Cerca de veinte artistas se darán cita en el gran evento de Betiondo, aunque el festival comenzará a calentar motores desde hoy.

Esta misma noche, el bar Déjate Querer acoge la fiesta de presentación del Elektrojaia, que comenzará a las 00:00 horas con el DJ set de Markos. Además, se sortearán dos pases VIP para el sábado.

Mañana, la fiesta se trasladará al parque Marqués de Valdespina de la mano del pre-party Elektrojaia. Charles Ramírez y J Nandez darán inicio al evento con un DJ set las 18:00 horas, y después llegará el turno de los italianos Famous Dead People + We Like The Fish, que ofrecerán una performance de audio y vídeo en directo. El bar Xagua tomará el relevo a las 00:00 horas de la mano de los DJs Nei, Andoni S y Ugena.

El plato fuerte del fin de semana llegará el sábado con la celebración del undécimo Elektrojaia, que contará primero con una sesión matinal -13:00-15:00 horas- en el bar Sagarra. El festival comenzará a las 16:00 horas en Betiondo, y se alargará hasta las 03:00 horas con los conciertos de Reeko, Essan, Javier Ganuza, Ann, Fey, Stan Garac, Mari y Koldo Zapatilla, entre otros/as. Para rematar la fiesta, el bar Sagarra estará abierto hasta las 06:00 horas con el post-party, de la mano de Fey y Angelo Pomposo.

Entrada gratuita

Como todos los años, la entrada a cualquiera de los eventos de Elektrojaia es gratuita.

Elektrojaia Taldea cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ermua y Ermua Gazte Puntua para la organización del evento, además de diferentes marcas patrocinadoras.