El Electricidad Perosanz sigue invicto en este 2019 Xabat, del Electricidad Perosanz, con el balón. Los cadetes sumaron su cuarta victoria consecutiva

Resultados dispares para los equipos de Debasket este fin de semana, con dos victorias y otras tantas derrotas.

El Electricidad Perosanz está viviendo el mejor momento de la temporada tanto en juego ofensivo como en lo defensivo. El equipo no conoce la derrota en 2019, y la buena racha hace que el equipo vaya primero en la liga. Bergara era el rival a batir, equipo de mitad de tabla pero que ha ganado a más de uno de los de arriba, entre ellos el propio equipo debarra en la primera vuelta. Pero el equipo ha mejorado y mucho desde aquella jornada cuatro y ejemplo de ello fue lo visto el sábado. El partido no comenzó muy bien para los locales, que no pudieron dominar, pero tampoco los visitantes controlaron el encuentro pese a llegar con 16-18 al final del primer cuarto. En el segundo cuarto el partido cambió por completo, una gran defensa local secó por completo el ataque visitante, además consiguió mantener el ritmo en ataque, lo que ayudó a marcar distancias en el marcador. El parcial del cuarto fue 16-2, lo que al descanso hacía que el partido fuese 32-20.

Tras el descanso el equipo siguió trabajando y con otro gran cuarto en defensa hizo que el marcador al final del tercer cuarto fuese 49-25. De aquí al final el equipo local se relajó y la falta de acierto en buenos tiros hizo que el resultado final fuese de 55-37. El equipo sigue mejorando y creciendo, tanto colectivamente como individualmente y ejemplo de ello fue que, por las faltas cometidas, Dame apenas dispuso de minutos, pero las actuaciones de Alex, Unai, Eñaut e Iker ayudaron a mantener su nivel. El sábado equipo se desplazará a Irun, para jugar contra Erroibide, a las 20.00 horas en el polideportivo de Azken Portu.

El Zalburdi, en Andoain

Bonito partido jugado entre el Zurrut y el Zalburdi Debasket. Los de Deba jugaban contra los últimos en Andoain y el resultado fue de 54-45. Pese a la derrota, el entrenador estaba satisfecho ya que los jugadores dieron la cara todo el partido. La ausencia de Haritz y Dame, que estaban jugando en Deba con el Electricidad Perosanz Debasket, y las numerosas bajas que tiene el equipo, hizo que solo hubiese 7 jugadores en la convocatoria, dos de ellos juveniles, dejando clara la confianza que tienen los técnicos del equipo sénior en la cantera.

El inicio del partido fue muy bueno y hubo momentos en el segundo cuarto que el equipo se puso 12 arriba. En ese momento empezó una fase del partido donde las jugadas en ataque no se finalizaban y el Zurrut empezó a anotar. Al descanso el Zalburdi Debasket ganaba de 2. Después del descanso el equipo siguió intentando pero los andoaindarras se marcharon en el marcador. En ese momento donde la mayoría de los equipos agacharían la cabeza y empezarían a pensar en la ducha, el Zalburdi Debasket siguió peleando y dando la cara hasta el final.

El Zalburdi estaba contento, ya que pese a la derrota la evolución del equipo es muy buena. Mañana, el Zalburdi disputará su último partido de la primera fase contra el Chicano Bulls a las 19.30 en el polideportivo de Deba, esperando mantener la buena racha de casa, que lleva cuatro victorias consecutivas.

El juvenil jugó en Bergara

Los juveniles jugaron en Bergara. Comenzaron tarde el encuentro. Bajaron ambas canastas del techo del polideportivo Labegaraieta y sin mucho tiempo para calentar comenzó el partido. No hubo sorpresas de inicio puesto que se conocen de sobra ambos equipos, no en vano es la cuarta vez que se enfrentan esta temporada. Los locales son un equipo que intentan jugar al límite (dentro del reglamento claro está) ejerciendo una presión altísima y gestionando muy bien lo que ese tipo de juego trabado conlleva: la carga de faltas personales en todos los jugadores. Fueron a remolque los del Gora Behera Debasket sin alejarse mucho en el marcador durante la primera mitad del partido hasta el descanso, en el tercer cuarto hubo vuelco en el marcador y los debarras se pusieron 5 arriba, parecía que esta vez que sí se llevaban el gato al agua, pero en un final de infarto se decantó el resultado a favor del Bergara Soraluce (44-42) y los 2 puntos se quedaron allí como las anteriores veces por desgracia y no se puede decir que fuese injusto el resultado, como tampoco lo hubiese sido si llega a caer la balanza del lado de los chicos de Deba. Una pena por el esfuerzo y la ilusión de los chicos por encadenar la cuarta victoria consecutiva pero esto continúa y la próxima cita en casa se afrontará con ganas, que eso, por cierto, nunca falta. Los juveniles intentarán encontrarse de nuevo con la victoria el sabado en casa contra Añorga a partir de las 1800 horas.

Victoria de los cadetes

Victoria de los cadetes del Urkunde Debasket en su visita a Eibar. En juego estaba mantener la tercera plaza del grupo y conseguir la revancha del partido jugado en casa. Suficiente motivación que les ayudó a conseguir su cuarta victoria consecutiva. Al descanso llegaron con una ligera ventaja 21-25 que incrementaron a un 39-48 al final del tercer cuarto. En el último cuarto los de Eibar apretaron y recortaron la ventaja hasta un 50-52. En ese momento fueron claves dos triples anotados por Debasket para mantener la motivación y conseguir la merecida victoria, 58-61. El sábado reciben en Deba a las 16.00 al líder del grupo, Summa Aldapeta, esperando dar la campanada con la ayuda de la afición.

