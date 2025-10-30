El XXVI Festival de Cortometrajes Asier Errasti hará que Eibar respire cine

Se acerca de nuevo un noviembre a ritmo de cortometraje. Eibar volverá a poner el foco en el cine breve este otoño. Del 3 ... al 8 de noviembre, el Teatro Coliseo acogerá la 26.ª edición del Festival de Cortometrajes Asier Errasti-Premio Javier Agirresarobe, una cita que se ha ganado, con el tiempo, un lugar estable en el mapa del cortometraje vasco y estatal.

Este año se proyectarán más de medio centenar de producciones, con una programación diaria y entrada gratuita a partir de las 19.30 horas.

El festival, impulsado por la asociación Plano Corto, mantiene su espíritu: acercar el cine en pequeño formato al público general y, al mismo tiempo, rendir homenaje a la figura de Asier Errasti y a la trayectoria del director de fotografía Javier Agirresarobe. «Eibar ha sabido mantener viva la pasión por el cine en pequeño formato. Este festival es parte de nuestra identidad cultural», señaló el alcalde Jon Iraola, que quiso reconocer el trabajo de la organización y del voluntariado.

La programación diaria, con dimensión competitiva, tendrá entrada gratuita, a partir de las 19.30Se proyectarán títulos destacados como 'Depredador' del oscarizado cineasta Javier Fesser

Cada una de las seis jornadas incluirá alrededor de una decena de cortos, con duraciones que irán de los 3 a los 20 minutos, de forma que el total de la sesión no supere las dos horas.

Diferentes estilos

Se combinan ficción, animación y propuestas documentales, con presencia tanto de jóvenes realizadores vascos como de directores consagrados. Entre los títulos destacados figura 'Depredador', del oscarizado cineasta Javier Fesser, que convivirá con obras de escuelas de cine y productoras independientes.Para el concejal de Cultura, Andoni Zabala, el certamen es «una ventana al talento y la creatividad que florece en nuestro entorno». «Eibar no solo acoge cine, lo inspira —añadió—. Muchos creadores dan aquí su primer paso serio antes de afrontar proyectos largos». El festival mantendrá también su dimensión competitiva. En la Gala de Clausura del sábado 8 de noviembre (19.30, Coliseo) se harán públicos los galardones, que serán el Primer Premio Javier Agirresarobe de ficción, dotado con 700 euros; el Segundo Premio Javier Agirresarobe de ficción, de 500 euros; el Premio al mejor corto en euskera, con 700 euros; el Premio al mejor corto de animación, también con 700 euros; el Premio al mejor corto eibarrés, de 200 euros; y el Premio Especial EITB, dotado con 700 euros.

La organización recuerda que la presencia de las directoras y directores premiados ,-o de una persona delegada- será obligatoria en la clausura, para reforzar el encuentro entre público y creadores.

Con este programa, Eibar se prepara para seis días de cine cercano, variado y gratuito, en los que el Coliseo volverá a convertirse en un punto de encuentro para amantes del cortometraje, estudiantes de audiovisuales y curiosos que quieran descubrir qué se está rodando hoy en el País Vasco y fuera de él.