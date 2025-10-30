Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias de la jornada
La organización de Plano Corto ha dado a conocer el programa del festival Asier Errasti. ECHALUCE

Eibar

El XXVI Festival de Cortometrajes Asier Errasti hará que Eibar respire cine

Del 3 al 8 de noviembre, el Coliseo será escenario de más de 50 cortos nacionales e internacionales

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 30 de octubre 2025, 20:32

Comenta

Se acerca de nuevo un noviembre a ritmo de cortometraje. Eibar volverá a poner el foco en el cine breve este otoño. Del 3 ... al 8 de noviembre, el Teatro Coliseo acogerá la 26.ª edición del Festival de Cortometrajes Asier Errasti-Premio Javier Agirresarobe, una cita que se ha ganado, con el tiempo, un lugar estable en el mapa del cortometraje vasco y estatal.

