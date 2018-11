Amy Williams, una 'black ferns' que vive una nueva experiencia en el Avia Eibar Amy Williams se muestra satisfecha de su experiencia en Eibar. / MORQUECHO La jugadora de Nueva Zelanda, además de jugar con el sénior femenino, transmite sus conocimientos a la cantera EL DIARIO VASCO EIBAR. Domingo, 18 noviembre 2018, 00:39

El Avia Eibar ha incorporado como entrenadora y jugadora a Amy Williams, originaria de un pequeño pueblo situado en la región de Hawkes Bay en la costa este de Nueva Zelanda. Su padre es de Australia y su madre de Nueva Zelanda. Ha practicado diferentes deportes a lo largo de su vida y con 13 años su sueño era ser una 'black ferns' (jugadora internacional femenina con su país). Actualmente está estudiando trabajo social y espera poder ayudar a niños que no tienen facilidades en la vida a conseguir sus sueños. Ha sido internacional con Nueva Zelanda y ha representado al grupo neozelandés maorí en Rugby League.

«Comencé a jugar a rugby cuando tenía cuatro años, fui a un torneo con mi hermano y como el equipo no tenía suficientes jugadores me pidieron que jugara con ellos y fui nombrada como mejor jugadora del torneo y, desde entonces, no he parado de jugar. El rugby significa mucho para mi vida, gracias al rugby he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas y me encanta todas las amistades que haces», apunta la neozelandesa. Amy Williams se considera afortunada de haber vivido la experiencia de ser 'black ferns'. Actualmente es entrenadora del Avia Eibar sub16, afronta este reto con ilusión, «el rugby me ha dado mucho en la vida y estoy contenta de compartir esas experiencias y conocimientos de juego con las siguientes generaciones».

Tiene sus impresiones desde que llegó a Eibar, «son jóvenes muy simpáticos y amables. Chicas delgadas, muy en forma y rápidas que quieren aprender. Me siento muy bien recibida cuando alguna de ellas vinieron a buscarme al aeropuerto el primer día».

Es la primera vez que está en España, «nunca he jugado antes en España pero sí en Europa, en el equipo de Rugby Bolognia donde, además de ser jugadora fui entrenadora del equipo sub16 de Seven. Disfruté mucho durante esta experiencia y es por eso que me puso a buscar otras opciones y ahora me siento afortunada por jugar y representar al Avia Eibar».

Su decisión de venir a Eibar se debió a que contactó con una amiga que recluta jugadoras, «ella pasó mi curriculum a un club pero como no cumplía con los requisitos mínimos para conseguir la visa no pude ir a ese club. Meses más tarde le pasaron mi curriculum Cristina -entrenadora del Eibar Avia femenino y coordinadora- y nos pusimos en contacto. Y ahora aquí estoy, en Eibar, disfrutando de la oportunidad que nos han dado a mi y a mi pareja».