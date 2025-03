«Walter nos decía que teníamos que ser más profesionales y hemos tratado de hacerle caso»

El grupo eibarrés The Vartools superó el duelo del fallecimiento de su mentor y componente, Walter Tuzzeo, ofreciendo, el pasado sábado, una actuación impecable ... ante un abarrotado Zaizoi, pero que demostró la falta de equipamientos en la ciudad para acoger conciertos de grupos locales.

The Vartools únicamente había ofrecido una actuación, en 2019, en O Barco de Valdeorras, en Orense y otra en septiembre del 2024, en homenaje a Walter. Ahora, se presentaban ante sus incondicionales con una notable ilusión de darlo todo.

Tras un parón de cinco años, su último disco trataba de rendir tributo a su compañero Walter Tuzzeo. Así, el grupo eibarrés dio a conocer su segundo trabajo casi 10 años después de su primer disco. Desde entonces, el equipo formado por Ion Larreategi, Borja Etxeberria, Mikel Gauger y Fran Retenaga ha tenido muchas vivencias, pero no ha perdido ni la esencia ni la fuerza inicial.

En 2015, lanzaron su álbum debut titulado 'Electrified', que incluía temas como 'Black Tomasa', 'Electrified' y 'Lay Down'. 'Awesome', título del segundo disco, contiene temas que fueron grabando desde 2017 y entre la pandemia y el fallecimiento de Walter quedó todo parado, pero desde septiembre del 2024 a enero de 2025 las canciones han ido publicándose, de una en una. «El segundo disco se compone de dos baladas, dos temas en euskera y otros dos temas más. Es más cañero, más funky», dijo Ion Larreategi. Creedence, Deep Purple, Led Zeppelin o Guns N' Roses son algunas de sus referencias musicales. «El nuevo trabajo se grabó en el estudio de Walter y las temáticas seguían estando en vigor. El trabajo había que rescatarlo, sin duda», señalaba Ion, en el ensayo previo al concierto del Zaizoi. «Teníamos ganas de publicar el disco entero y saber qué le parecía a la gente. No es lo mismo escuchar todo entero o las canciones individualmente». También detectaron que la gente estaba esperando a que se publicaran el disco entero. «Algunos incluso nos han pedido vinilos, camisetas y más conciertos. También, la gente escucha canciones sueltas. Coges una canción, la metes en la lista de reproducción y a lo mejor no escuchas más canciones de ese grupo».

Así que empezaron a hacerlo en septiembre; primero, lanzando cuatro canciones, luego siguió una pausa en diciembre, y en enero publicaron la canción 'Bele txuria', la primera canción en euskera, y después el disco completo.

La sorpresa era la última canción que faltaba por publicar. «Ha sido especial para nosotros desde el principio y como eibarreses lo tomamos con orgullo. Interpretamos el tema 'Mari', de Su ta gar, con un arreglo y con el permiso de ellos. Se trata de una versión. Durante años hemos tocado en directo (primero en las fiestas de Legarre de 2014 o 2015) y, de cara al homenaje a Walter, le preguntamos a Aitor Gorosabel si podíamos publicar la versión de 'Mari' y, por otra parte, también participó en el homenaje con nosotros. Estuvo ensayando con nosotros en el local y cantamos juntos en Untzaga. La experiencia fue fantástica».

«Fue un mazazo»

El recuerdo a Walter Tuzzeo es constante en la conversación con el grupo. «Fue un mazazo la muerte de Walter. Una mañana nos llamaron y dijimos no pude ser. Y, a partir de aquí no quedó más remedio que echar adelante. No vamos a meter teclados –instrumento de Walter–, y vamos a aprovechar las pistas que nos dejó él», decía Ion.

Tuzzeo era también el técnico de sonido del grupo e hizo muchos trabajos con innumerables grupos. «Apoyó a muchos grupos. Era un tío grande e irremplazable»

Junto a ello por cuestiones de trabajo, familiares o cambios de residencia, el grupo no se había reunido con la profusión que requería presentar un nuevo concierto. Y, el dolor de la marcha de Walter era permanente. «En estos cinco años hemos podido juntarnos seis veces al año, pero en los últimos meses hemos estado a tope preparando los temas y conciertos que esperamos cerrar algunos más».

Los consejos del técnico de sonido fallecido se mantienen muy vivos. «Walter nos decía que teníamos que ser más profesionales en los conciertos y hemos tratado de seguir todo lo que nos decía», comentaba Ion.