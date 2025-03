Vivencias de futbolista en clave de humor

Alberto Echaluce Orozco Eibar Sábado, 22 de marzo 2025, 20:58 | Actualizado 22:06h. Comenta Compartir

Hace 20 años, el mundo de fútbol no estaba preparado para ayudar a los jóvenes futbolistas que se ponían cada semana delante de miles de aficionados, que asumían más responsabilidad de la que, en ocasiones, podían soportar, y eran sometidos a más presión de la que eran capaces de gestionar por sí solos. Ahora muchos de ellos han decidido hablar sobre estos temas, esos miedos y esas inseguridades que se viven dentro del deporte rey y del deporte en general, para poco a poco eliminar ese tabú que existe en torno a la salud mental.

En esta dirección, el monologuista elgoibartarra, exjugador de la Real Sociedad, Zuhaitz Gurrutxaga, participa hoy en las Jornadas de Teatro de Eibar con la representación, a las 19.00 horas, en el Complejo Educativo, de su segundo trabajo en solitario en el que tratará, en clave de humor, vivencias y anécdotas de su período como futbolista, así como la enfermedad del Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC) que ha sufrido en primera persona desde que se convirtiera en futbolista de primer nivel. Así, la representación de la obra 'Futbolistoc' se convierte en una manera de mostrar que no hay mejor modo de relativizar los problemas del día a día que reírse de uno mismo.

Libro de autoayuda

Con todo este bagaje, Gurrutxaga y el escritor Ander Izagirre publicaron el libro 'Subcampeón', donde el exfutbolista relataba con extrema sinceridad y humor cómo acabó odiando el fútbol y el camino hasta reconciliarse con él y consigo mismo.

Este trabajo narra la ansiedad, la depresión y un grave trastorno obsesivo-compulsivo que sufrió Gurrutxaga a raíz de la presión que desarrolló una vez cumplido el sueño de debutar con el primer equipo de la Real Sociedad. En él se relata cómo el fútbol pasó de ser su pasión a su peor pesadilla.

El libro también es una iniciativa que parte del proyecto 'Preparados' que ha lanzado LaLiga para brindar ayuda psicológica a todos los jugadores que forman parte de las dos primeras divisiones del fútbol español.

Así, Gurrutxaga manifestaba que contrajo esta enfermedad mental cuando debutó en Primera, muy joven, con 19 años. Consideraba que para triunfar en el fútbol con esa edad tenía dos opciones: «ser más maduro de lo que te toca o ser un inconsciente». No obstante, el elgoibartarra decía que «ni era demasiado maduro ni un inconsciente. Me daba cuenta de la responsabilidad que se cargaba sobre mis hombros y no fui capaz de gestionar aquello demasiado bien».

De esta manera tenía que atravesar por apuros como «obsesiones que no podía controlar y que me hacían subir la ansiedad, como cuando un fotógrafo me estaba sacando fotos porque era la novedad en la convocatoria, cerré la puerta del coche, y quería asegurarme de que estaba bien cerrada, pero con el fotógrafo tan cerca me daba vergüenza. La cerré dos veces, subí al autobús, hice ver que me había olvidado la mochila y volví al coche para cerrar tres veces más. Así andaba yo. La Real jugándose la liga y yo con esas cosas en la cabeza» , finalizaba Gurrutxaga.

Tras dejar el fútbol de élite, Gurrutxaga se ha convertido en un humorista de alto nivel. Así se le ha visto como actor y monologuista en varias ocasiones y ahora llega con el espectáculo 'Futbolistoc'. Cabe recordar que Gurrutxaga escenificó 'Almazenean', con Iker Galartza en la pasada edición.