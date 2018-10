El Vitoria recibe en Ellakuri a un Barakaldo que no pierde a domicilio DV EIBAR. Sábado, 20 octubre 2018, 01:06

El filial del Eibar en Segunda B, el CD Vitoria, recibe esta tarde a las 16.00 horas, en Ellakuri, al Barakaldo, segundo clasificado. El partido se televisa por ETB-1. Difícil papeleta la que tiene el cuadro vitoriano ante el Barakaldo, segundo clasificado. Los entrenados por Igor Gordobil lucharán por dar la sorpresa ante un rival fuerte y aspirante al play off. El Vitoria está en puesto de descenso con seis puntos y lleva jornadas sin poder ganar. El Vitoria no gana en casa y el Barakaldo no pierde a domicilio. Mucho tiene que hacer el Vitoria para vencer a los fabriles que siempre se comportan como un equipo serio y duro. El Vitoria para llenar las gradas de Ellakuri ha puesto las entradas a 5 euros que entrarán en un sorteo con un premio de 300 euros. Los abonados del Eibar y CD Vitoria tienen gratis.