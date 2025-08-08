Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

Visitas guiadas para conocer el valor histórico e industrial de Eibar

Durante este mes de agosto, la localidad invita a sus ciudadanos y a los turistas a descubrir su fascinante proceso de reconstrucción tras la Guerra Civil

Pablo Uranga

Viernes, 8 de agosto 2025, 20:50

Durante todo el mes de agosto, la villa armera de Eibar se convierte en un atractivo punto de encuentro para quienes desean profundizar en ... su rica historia y su destacada tradición industrial. A través de un programa de visitas guiadas, los participantes podrán recorrer los escenarios clave que narran la reconstrucción de la ciudad tras los devastadores efectos de la Guerra Civil, así como adentrarse en el entramado urbano que alberga algunas de las empresas más emblemáticas que han marcado el desarrollo económico y social de la localidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La escapada de Borja Sémper y Bárbara Goenaga para recargar pilas: «Cádiz siempre es una buena idea»
  2. 2 Iban García: «La gente del pueblo se reía de mí, pero ahora gano mínimo diez mil euros al mes»
  3. 3 El presentador que no encuentra donostiarras en La Concha: «Le doy 200 euros»
  4. 4 El excomisionado de la dana, envuelto en la crisis de los currículos, ingresado tras un intento de suicidio
  5. 5 La situación de Sadiq y Zakharyan en la Real Sociedad y el interés en Equi Fernández
  6. 6 Reservan una villa para sus vacaciones en Las Landas y su propietario les dice que está okupada: «Había un BMW en la puerta»
  7. 7

    Gipuzkoa habilita en Oñati un centro de acogida temporal para 50 de los malienses atrapados en Donostia
  8. 8 Iñigo Martínez deja el Barça por Arabia
  9. 9 Los tres restaurantes vascos con terraza, entre los mejores del verano
  10. 10

    Malienses trasladados de Donostia a Arantzazu: «Estoy muy contento de poder dormir en una cama»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Visitas guiadas para conocer el valor histórico e industrial de Eibar