Visitas guiadas para conocer el valor histórico e industrial de Eibar

Durante todo el mes de agosto, la villa armera de Eibar se convierte en un atractivo punto de encuentro para quienes desean profundizar en ... su rica historia y su destacada tradición industrial. A través de un programa de visitas guiadas, los participantes podrán recorrer los escenarios clave que narran la reconstrucción de la ciudad tras los devastadores efectos de la Guerra Civil, así como adentrarse en el entramado urbano que alberga algunas de las empresas más emblemáticas que han marcado el desarrollo económico y social de la localidad.

Esta iniciativa, promovida por el Ayuntamiento en colaboración con la agencia de desarrollo comarcal Debegesa, no solo pretende divulgar la evolución histórica, sino también fortalecer el reconocimiento de una identidad que combina memoria y vocación industrial, invitando a locales y visitantes a redescubrir Eibar desde una perspectiva enriquecedora y cultural.

Patrimonio industrial

El recorrido de una hora y media recorre parte de la plazoleta de la parroquia de San Andrés y termina en la calle Estación.

La historiadora eibarresa Nerea Alustiza, será la encargada de relatar la transformación sufrida por la villa, con especial atención a las empresas emblemáticas que conforman el entramado urbano, como El Casco, Lazpiur, Aurrera o BH.

Las visitas tendrán lugar el jueves por la tarde y los domingos por la mañana, destacando una sesión en euskera. La participación es gratuita y no necesita inscripción; solo es necesario presentarse con antelación en la entrada de San Andrés.

Este programa contribuye a posicionar a Eibar como un destino turístico que combina memoria histórica y valor industrial.