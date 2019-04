El Somos visita a un Ereintza con síntomas de crisis Danel Montero en plena suspensión. / MORQUECHO Los armeros se enfrentan al cuadro errenteriarra que lleva tres jornadas consecutivas sin levantar cabeza J.A.R. EIBAR. Sábado, 13 abril 2019, 00:34

El Somos Eibar, inmerso en la recta final con la permanencia en la mano, su principal objetivo y máxima razón de ser en el presente curso, está dando sus últimos pasos en la competición, esta tarde visita a las 19.30 horas el polideportivo Galtzaraborda de Errenteria donde le espera el Ereintza. A priori es un partido complicado, el rival es cuarto clasificado pero sin opciones de entrar en play off de ascenso.

En las filas armeras es duda Garetxana, la única si no hay contratiempo alguno, el resto de los jugadores están en condiciones. «En el caso de Garetxana está entrenando y depende de él, de las sensaciones que tenga. La temporada está en su final y no hay una premura, dependerá de cómo se vea», afirma el técnico Fernando Fernández, que está satisfecho por la permanencia y afirma que «trataremos de sumar el mayor número de puntos para tener alguna opción de subir algún puesto», una tarea complicada porque el Huarte, que es séptimo tiene cuatro más que los armeros que son octavos. A los eibarreses les queda por jugar ante el Ereintza en Errenteria, el Tolosa en Ipurua y el Dominicos en Zaragoza, sin duda los enfrentamientos ante el Ereintza y el Tolosa no son nada sencillos.

Aunque a priori el duelo de esta tarde en Galtzaraborda se presenta duro, en el Somos hay un halo de esperanza que alimenta su optimismo, no es otro que el conocimiento de la mala dinámica que llevan los errenteriarras en las tres últimas jornadas en las que, de manera consecutiva, han salido mal parados de sus respectivos enfrentamientos frente al Huarte, Egia y Beti Onak. «No sé qué le ha pasado al Ereintza que tras ganar al Anaitasuna, un resultado que dio un vuelco, ha entrado en línea descendente con tres derrotas consecutivas, es posible que tenga lesiones o algo similar, o quizá ya no vea nada posible y se haya relajado», afirma el preparador armero. El Somos está en buena dinámica y la pasada jornada ante el Stadium hizo un buen partido, «trataremos de seguir en la buena línea, vamos a disfrutar en lo que resta de temporada y dar el máximo de minutos a todos», apunta el técnico. El Ereintza a juicio de Fernando Fernández es un equipo dinámico, brillante en defensa con gente fuerte y alta, y no menos en ataque, destacando por su velocidad. Los enfrentamientos Ereintza/Somos tienen su intensidad, esta tarde no será menos entre dos equipos que ahora mismo su mayor objetivo es sumar cuantas más victorias para quedar en lo más alto. Concluida la jornada habrá un parón hasta el fin de semana del 27/28, esa jornada, la anteúltima, se espera en Ipurua la visita del Tolosa que en la presente temporada jugará el play off de ascenso a División de Honor B junto al Anaitasuna de Pamplona, ambos han sido, por mucho, los mejores equipos de la categoría.