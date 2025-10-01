«La victoria en Buñol son tres puntos de oro que nos dan confianza»

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:57 Comenta Compartir

La capitana del Eibar, Arene Altonaga, compareció ayer en Areitio para valorar la primera victoria del curso lograda el pasado domingo en Buñol, donde el equipo armero derrotó al Levante por 0-1. La centrocampista reconoció que el triunfo ha supuesto un alivio en el vestuario. «Esta semana se palpa en el ambiente, estamos muy contentas. El equipo venía mejorando semana a semana y por fin hemos tenido la recompensa», aseguró.

Altonaga destacó la importancia del resultado por el contexto en el que se produjo. «Son tres puntos de oro. Teniendo en cuenta que no habíamos ganado, que la clasificación está apretada y que era un rival directo, la victoria supone también un golpe psicológico hacia ellas. Y además puede ser determinante en el gol average», explicó la capitana, que afronta su octava temporada en el club. La armera también habló de su papel en un equipo en plena transición. «Es una temporada muy diferente a todas las que he vivido aquí. Estamos en un proceso de cambio, pero personalmente lo vivo con ilusión. Hace cuatro años no podía dedicarme plenamente a esto y ahora sí. Para mí es un premio estar en Primera División y ver cómo el club sigue creciendo».

De cara al duelo de este sábado (15.00 horas, Ipurua) contra el Barcelona, Altonaga fue realista, pero también quiso transmitir positivismo. «Contra el Barça se puede hacer poco, esperar que ellas tengan un día malo y que nosotras estemos muy bien. Tienen una plantilla top mundial. Nuestro objetivo es ponérselo lo más difícil posible e intentar que los goles en contra sean los menos posibles, porque al final el gol average también cuenta mucho en la temporada».

La capitana subrayó que, más allá del resultado, este tipo de partidos también se pueden disfrutar. «Un equipo como el Eibar no solo disfruta de ganar o marcar goles, también de cada acción. Si robo un balón a una jugadora del Barça o hacemos que no les salgan las cosas, eso también es una forma de competir y de disfrutar. Tenemos que contagiarnos de esa ilusión», reconoció.

Por último, Altonaga insistió en que el equipo está en plena fase de crecimiento y aprendizaje. «La intensidad y el ritmo de Primera División solo se adquieren compitiendo. Estamos buscando nuestro estilo, mejorando cada partido y aprendiendo a gestionar mejor los momentos. Creo que va a ser un año muy bonito, en el que tenemos mucho margen de mejora», concluyó.