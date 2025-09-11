Los veteranos del Eibar inauguran la temporada este domingo en Navarra

EibarLos veteranos del Eibar inauguran la temporada este domingo en Navarra
El XVII Trofeo Hermanos Glaría de Villafranca reunirá a Osasuna, al Alesves local y al Eibar en Villafranca
Eibar
Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:43
La temporada futbolística de los veteranos de la Sociedad Deportiva Eibar echará a rodar este domingo en Villafranca, localidad navarra en la que se ... celebrará la XVII edición del Trofeo Hermanos Glaría.
El tradicional torneo, en formato triangular, reunirá a los equipos habituales; CA Osasuna y CD Alesves (conjunto local de Villafranca), junto a la SD Eibar, que un año más participará llevando su sello de compañerismo y compromiso.
La Asociación de Veteranos y Veteranas del Eibar trabaja para mantener vivo el legado del club, fomentando valores como el arraigo, la convivencia y el compromiso con la historia armera. A través de actividades deportivas, colaboraciones benéficas y la preservación del patrimonio del club, la agrupación mantiene activa la conexión entre quienes defendieron la camiseta y la afición.
El Trofeo Hermanos Glaría es una de sus citas más especiales. El balón comenzará a rodar a las 10.45 horas con el choque entre Osasuna y Alesves, continuará a las 11.45 horas con el enfrentamiento entre Osasuna y SD Eibar, y se cerrará a las 12.45 horas con el duelo Alesves–Eibar. Tras la competición, los equipos compartirán una comida en un ambiente de hermandad.
Esta edición tendrá un aliciente añadido para la afición local, ya que el Eibar ha fichado a Javi Martón este verano, jugador nacido en Villafranca. Su fichaje supone un motivo de orgullo para la localidad y refuerza aún más el vínculo entre el municipio navarro y la familia armera.
Para la Asociación de Veteranos y Veteranas, citas como esta no son solo un torneo, sino un espacio para reencontrarse con la esencia del fútbol, revivir momentos compartidos y reforzar los lazos que siguen uniendo a la familia del Eibar.
