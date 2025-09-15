Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

A la venta las entradas para las dos próximas jornadas en Ipurua

M. R.

eibar.

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:14

Con la idea de dejar atrás la derrota del sábado, el Eibar ya ha puesto a disposición de sus aficionados las entradas para los dos próximos compromisos ligueros en Ipurua. El primero de ellos será este domingo a las 18.30 horas frente al filial del conjunto txuri-urdin, mientras que el siguiente tendrá lugar el sábado, 27 de septiembre, a la misma hora ante el Deportivo de La Coruña.

El equipo de Beñat San José quiere prolongar en casa la buena dinámica que ha mostrado en este arranque liguero, con dos victorias en dos partidos y sin encajar goles, y para ello el apoyo de la afición volverá a ser clave.

Desde el club recuerdan que las localidades están disponibles tanto para abonados como para el público general. Como es habitual, las entradas de la zona central están a la venta por 40 euros, mientras que las de la zona A (35 euros) y B (30 euros) son más económicas. Los asientos en los fondos estarán a la venta al precio de 30 euros, y para los abonados por 20 euros. Para menores de 13 años el precio será de 10 euros.

Las opciones VIP son las siguientes: Korner (50 euros), The Club (70 euros) y Hospitality (90 euros), en número limitado. De esta manera, Ipurua se prepara para volver a vivir dos citas de máxima exigencia con la afición armera como factor diferencial.

