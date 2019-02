«Vengan a la feria y dejen internet» La clientela se acercó a la Feria de las Rebajas de invierno desde las primeras horas de la mañana, incluso desafiando el frío. / MIKEL ASKASIBAR La feria de las Rebajas se puso en marcha con la participación de 25 comercios, de los que 17 están bajo unas carpas A.E. Jueves, 21 febrero 2019, 00:13

La calle Toribio Etxebarria vivió ayer una notable alegría, pese al frío de la mañana, con la apertura de la Feria de Rebajas de invierno, que cuenta con la participación de 25 establecimientos. Este evento está organizado por Eibar Centro Comercial Abierto (ECCA).

El 'factoring' se celebrará hasta el viernes, con la presencia de comercios de los diferentes sectores. De los 25 comercios presentes, 17 se alojan bajo las carpas situadas a lo largo de la calle Toribio Etxebarria, mientras que los otros ocho lo harán desde sus propios comercios.

Noelia Oporto, del negocio Nona, comentó que «la clientela viene con otro aire a este tipo de ferias. Es una venta muy bonita, pese al frío. La gente viene con más libertad». Noelia llevaba 14 años participando en el 'factoring'. «Atraes a la gente y haces mucha publicidad y aunque sacamos el stock también retorna el dinero, aunque tienes que tirar también de precios. Pedimos que vengan a la feria y dejen internet».

La presidenta de la Asociación de Comerciantes, Vanessa Torre, por su parte, decía que «este tipo de ferias supone un mayor acercamiento del cliente. Muchas veces parece que tenemos una barrera que les impide entrar en nuestras tiendas. Aquí vienen con más libertad. Es importante distinguirnos y la especialización es importante». Los comercios eibarreses que toman parte este año en los stands de Toribio Etxebarria son: Burbujas y Más, Cedry, Designed by Nona, Eskulan, Farmalur, Gratzina, Guby Chicos, Ikusimakusi, Khloe Baby Clothes, Kopiña, Look, Noma, Ttiki, Twins, Txukuna, Xare y Desván. Y desde sus propios comercios participarán en la Feria Askasibar Intersport, Atelier 11 Concept Store, Federópticos Igmar, Los Chicos, No Comment, Oskarbi, Tribeka y Vieco.

Con todos los productos

Así, se podían adquirir productos textiles, moda, decoración, lencería, zapatería, perfumería, deportes, maquillaje, o joyería, entre otros artículos.

En la apertura del evento, Ane Aranbarri, de la Federación Mercantil, agradeció al Ayuntamiento por la cesión de suelo público y apuntó que «animamos a la clientela a que venga porque es una manera de apoyar al comercio local. Gracias a las subvenciones municipales podemos desarrollar también muchas actividades».

Animación

En esta dirección, el desarrollo de la Feria viene acompañado de una serie de actividades de animación que tendrán lugar en la misma calle Toribio Etxebarria y sus inmediaciones y que también están organizadas por ECCA. Así, Eta Kitto Euskara Elkartea volverá a estar presente un año más con la campaña 'Euskeraz Primeran'. Eta Kitto dispondrá de un stand -hoy por la mañana y tarde y el viernes solo por la mañana- donde los visitantes a la Feria podrán identificarse con alguno de los tres roles que se utilizaron en la campaña Euskaraldia ('ahobizi', 'belarriprest' y 'bihotzgoxo'), por lo que recibirán un pequeño regalo.

Además, entre todos los participantes, el viernes al mediodía se sorteará un bono compra de 100 euros para poder gastarlo en los comercios asociados a ECCA. El presidente del área de Desarrollo de la Economía, Alberto Albistegui, explicó que «para nosotros el comercio ocupa un capítulo muy importante y por eso tratamos de dinamizar la actividad en este sector y en la hostelería, con el fin de atraer tambièn a los visitantes hacia Eibar». Por ello, Albistegui, explicó que «vamos a poner también un plan de desarrollo del comercio de barrio, dentro de unos tiempos muy difíciles».