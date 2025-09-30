Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El vending vasco se reúne para analizar su presente y futuro

A. E.

EIBAR.

Martes, 30 de septiembre 2025, 20:33

La cita servirá tanto para conocer la riqueza cultural e industrial de la zona como para reflexionar sobre el presente y el futuro de la venta automatizada, un modelo de negocio que ha crecido con fuerza en los últimos años. Las máquinas expendedoras, presentes ya en casi cualquier espacio urbano, ofrecen productos las 24 horas sin necesidad de personal. Desde sus orígenes en el siglo XIX, con simples dispensadores de chicles o postales, el vending ha diversificado su oferta hasta límites sorprendentes: desde bebidas, snacks y comida caliente, hasta medicamentos, ropa interior, e incluso artículos tan llamativos como oro en Dubái, marisco en Japón o ropa térmica en Corea.

El programa arrancará el jueves en Elgoibar con una visita al Museo Máquina Herramienta, seguida de un recorrido por el IMH Campus y la empresa local Lizagasar. La segunda jornada comenzará en Mutriku con una mesa redonda sobre formación, servicios de la asociación y desafíos sectoriales.

