«Velocidad, desborde y versatilidad» para el Eibar hasta verano del 2030

El Eibar ha hecho oficial la incorporación de Adu Ares, que firma contrato hasta verano de 2030 tras el acuerdo alcanzado con el Athletic ... Club. El extremo derecho bilbaíno, de 23 años, aterriza en Ipurua para reforzar el frente ofensivo armero después de varios días de rumores sobre una posible cesión que finalmente se ha convertido en un traspaso en propiedad.

Malcom Abdulai Ares Djaló, conocido futbolísticamente como Adu Ares, nació en Bilbao el 12 de octubre de 2001 y dio sus primeros pasos en la SD Deusto. Más tarde militó en el Santutxu, en Tercera División, antes de ingresar en el segundo filial del Athletic en 2021. Ese mismo año debutó con el Bilbao Athletic en Primera RFEF frente al Deportivo en Riazor, mostrando desde el inicio la velocidad y el desborde que le caracterizan.

En verano de 2022 completó la pretemporada con el primer equipo rojiblanco y debutó en Primera División el 15 de agosto. Poco después, en la Copa del Rey, dejó su sello con un doblete en su primera titularidad frente al Rubí.

La pasada temporada defendió la camiseta del Real Zaragoza en calidad de cedido, firmando cinco goles y tres asistencias en 33 partidos de Segunda División. Su rendimiento en La Romareda no pasó desapercibido y ha terminado por convencer al Eibar para apostar fuerte por su fichaje de futuro.

Ares es un futbolista rápido, con capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y con la versatilidad de adaptarse a varias posiciones en ataque. Con contrato hasta 2030, el Eibar se asegura un refuerzo de presente y con mucha proyección, llamado a aportar dinamismo y profundidad a la plantilla de Beñat San José en la recién estrenada temporada de LaLiga Hypermotion.