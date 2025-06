Vecinos de la zona este piden conocer el motivo de las inversiones por la regeneración económica y el paseo

La comarca del Bajo Deba atraviesa una etapa de declive socioeconómico que, lejos de revertirse, se ha ido consolidando con los años. Esta situación ha ... llevado al Parlamento Vasco a declarar oficialmente a la comarca como Zona de Actuación Prioritaria (ZAP), una figura que reconoce la necesidad urgente de acciones concretas para frenar su deterioro y sentar las bases de su recuperación. Según los datos difundidos, Eibar recibirá una inversión superior a los 12 millones de euros, distribuidos en distintos proyectos que buscan modernizar infraestructuras, revitalizar espacios urbanos, impulsar el turismo y mejorar la accesibilidad. Esta comparación ha generado un debate legítimo en el seno de la ciudadanía. ¿Está recibiendo Eibar la inversión que realmente necesita para revertir su deterioro económico y social? ¿Son suficientes estos 12 millones para cambiar el rumbo de una ciudad que ha sido históricamente un motor industrial en Euskadi? Para algunos, las cifras no cuadran. Según la asociaciónde vecinos El Paseo que nos Entierra, «en Estaziño-Azitain (1 km) se está cubriendo la vía y construyendo el paseo con un previsión de más de 20.000.000 euros».

«Intervención ambiciosa»

Consideran que la magnitud de los retos estructurales que afronta Eibar, desde el desempleo hasta la fuga de jóvenes talentos, requiere de una «intervención ambiciosa, sostenida y no solo repartida en pequeñas actuaciones». Desde el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco se defiende que estas inversiones forman parte de una «estrategia integral, adaptada a las necesidades locales y centrada en reactivar el tejido económico, cultural y social».

En cuanto al paseo, el Ayuntamiento mantiene que es una inversión procedente de Europa y el paseo lo promueve la sociedad pública ETS. No obstante, el escepticismo persiste, sobre todo entre quienes observan con inquietud cómo otros municipios reciben proyectos de mayor impacto económico sin contar necesariamente con la misma designación de «zona prioritaria». Así las cosas, el Plan Estratégico para el Bajo Deba, y en concreto su ejecución en Eibar, se enfrenta no solo al reto técnico de materializar sus proyectos, sino también al desafío político y ciudadano de explicar su alcance, prioridades y visión de futuro. Porque si bien 12 millones de euros pueden parecer una cifra considerable sobre el papel, para la asociaciación de vecinos No al Paseo que Nos Entierra es una apuesta demasiado modesta frente a la envergadura de la regeneración económica que se quiere solucionar.

Como han señalado desde la asociación vecinal promotora del análisis, «el dinero que ese Plan Estratégico integral va a invertir en Eibar se nos antoja muy corto, o el paseo es demasiado largo. Quizá, y por desgracia, ambas cosas. ¿Alguien nos puede dar unaexplicación?», expresan desde la asociación vecinal que ya criticó que se incluyera a otras comarcas en la justificación de la realizacióndel paseo.