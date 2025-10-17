Vecinos saldrán al monte a recoger bellotas y plantar árboles autóctonos por una causa solidaria

A. E. EIBAR. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:52 Comenta Compartir

La asociación Eibarko Baso Biziak ha organizado para este domingo una salida pedagógica para recoger bellotas y semillas. Se reunirán en la plaza Untzaga, a las 10.00 horas, para partir desde hacia los montes de Eibar (Urko, Arrajola).

Los participantes guardarán las bellotas recogidas para su posterior germinación, ya sea durante un tranquilo paseo por el campo o bien mediante plantaciones más ambiciosas, puesto que está al alcance de nuestra mano plantar árboles a partir de la siembra de bellotas.

Junto a ello por cada nueva planta destinarán un euro para la plataforma de apoyo a Palestina. De hecho, salir al monte y sembrar bellotas es una oportunidad única para recuperar bosques de Quercus, pero no tiene sentido hacer una siembra si no hay un esfuerzo por garantizar su viabilidad. Junto a ello, la mejor época es considerada de octubre a diciembre, para llevar a cabo estas plantaciones. Por ello, los miembros de Eibarko Baso Biziak explicarán las formas por las que una semilla pueda convertirse en una planta adulta y pueda producir sus propias bellotas. Esta entidad lleva a cabo plantaciones de árboles autóctonos en el término municipal de Eibar. Anteriormente, esta asociación ha puesto en marcha otras excursión guiadas por el monte para llevar a cabo plantaciones en sus terrenos, bajo custodia

Compra de terrenos

El objetivo de Eibarko Baso Biziak es «el de comprar terrenos colindantes a los adquiridos, en lugar de tener pequeñas islas de 5, 8. hectáreas, puesto que la diversidad se desarrolla entre grandes superficies. «Lo ideal es tener grandes superficies con el que podamos conseguir un ecosistema sostenible y de una excelente imagen», señalan.