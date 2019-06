Vecinos del Paseo San Andrés se oponen a la construcción de la estación de buses en el solar Los propietarios del solar de Paseo San Andrés quieren promover viviendas y locales. / ASKASIBAR El PSE-EE estudia la compra de suelo privado en una subasta, al no construirse las viviendas previstas Alegan que han dedicado «mucho dinero» a los derribos y «esfuerzo» para levantar nuevas viviendas ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Jueves, 20 junio 2019, 00:10

Los vecinos del Paseo San Andrés se muestran sorprendidos por interés que ha mostrado el PSE para construir la estación de autobuses y una oficina de turismo, en el solar de propiedad privada existentes en la zona. Alegan que «han tenido que soportar todo tipo de críticas por parte del pueblo por el lamentable estado de los edificios», antes de que se llevara a cabo sus derribos. De aquellas operaciones ha surgido un solar en el que los propietarios trataba de promover una unidad residencial. Sin embargo, el PSE-EE, ganador de las pasadas elecciones locales, estudia que el Ayuntamiento cmpre el suelo, para llevar a cabo el proyecto de estación de buses junto a otros equipamientos.

Los vecinos subrayan que «hemos dedicado miles de euros al derribo y a otras negociaciones. Hemos dedicado nuestro esfuerzo y múltiples reuniones, y ahora empezamos a ver la forma de salir adelante y teniendo que aceptar fórmulas, que no nos gustaban mucho, necesarias para construir nuestras nuevas casas y locales. Ahora parece que todo ello tiene la mala suerte de estar en un sitio muy apetecible. Así, el PSE despierta y ofrece al pueblo de Eibar un espacio llamándole 'estación de autobuses'».

No admiten que el Ayuntamiento trate de hacerse con el terreno «vía subasta o por la expropiación». No les parece «ni ético, ni justo, ni estético, ni mucho menos honesto» el aprovechamiento de esta zona para la estación. Consideran que «no es precisamente algo indispensable, ni la primera necesidad de nuestro querido Eibar». En este sentido, piden que «se nos deje seguir con nuestro proyecto, que tantos dineros, horas y lágrimas nos está costando. Y además quedará una zona muy bonita. No queremos otro Errebal, ni otro Txonta, ni otro ascensor Mekola Arratebide, ni otros etc. No juguemos con los sentimientos de los votantes, no mercadeemos en base a votos».

«No es ético, ni justo, ni honesto que traten de hacerse con el solar por la vía de la subasta o de la expropiación»El PSE considera que «es jurídicamente legal comprar el solar en base al interés público si no se realizan las viviendas»

Aprueban que Eibar tenga una nueva estación de autobuses, «aunque estaría bien hacer una encuesta completa a todo el pueblo, presentando diferentes alternativas objetivas para su aprobación por los vecinos», teniendo en cuenta que «se quiere sacar el máximo de circulación del centro del pueblo, penalizar encareciendo el gas oil y conseguir una ciudad amable donde poder pasear».

En esta dirección, los vecinos piden al Ayuntamiento que «no lleven a cabo su proyecto a base de fotomontajes que hacen sufrir a propietarios que están defendiendo su casa, su local, con sus dineros, con su esfuerzo, sin ayuda ni antes ni ahora. Este tren se les ha escapado».

En el marco de la campaña, el PSE presentó como uno de sus principales proyectos la conversión de la zona en un espacio de coexistencia en el tramo comprendido entre las viviendas de Alfa- San Andrés y el Hotel Unzaga Plaza. Su idea sería adquirir la propiedad de las parcelas correspondientes a los edificios 4, 5, 6 y 7 dle Paseo de San Andrés y, «de esta forma, poder crear una zona libre en torno a la estación de autobuses que permitiría su reorganización y redimensionamiento, creando un espacio moderno y agradable», adaptado a la nueva realidad socio-urbanística de la ciudad, que permita combinar servicios adicionales ligados a la propia estación de autobuses, tales como consignas, zona de espera o aseos, con otros más ligados al desarrollo y promoción de la ciudad, como la apertura de una oficina de turismo.

Otra iniciativa es que bajo las parcelas indicadas, se construiría un nuevo parking público de dos plantas y capacidad para algo más de 120 vehículos que solucione otro de los retos más apremiantes que tiene la ciudad actualmente, «los problemas causados por la falta de aparcamiento en la zona centro de la ciudad».

El PSE señala que «es jurídicamente legal hacerse con el solar por la vía de la subasta. El interés público prima sobre el privado porque lo anterior implicará, asimismo, la creación de una gran acera de doce metros de ancho en la que se situará un espacio de marquesinas, ganando un espacio notablemente superior al actual, para beneficio del gran número de viandantes que transcurren por la zona».