Vecinos y comunidades han presentado solicitudes para eliminar 85 pintadas

Martes, 21 de octubre 2025, 20:37

El Ayuntamiento de Eibar pone en marcha las labores de limpieza y retirada de pintadas en edificios particulares, tras cerrarse el plazo de solicitudes del programa gratuito impulsado por el Consistorio. En total, 85 comunidades de propietarios, locales y particulares se han inscrito en esta iniciativa, que tiene como objetivo mejorar la imagen urbana y fomentar el cuidado del entorno común.

El alcalde de Eibar, Jon Iraola, ha expresado su satisfacción por la buena acogida de la medida y ha destacado la implicación ciudadana. «La limpieza y el mantenimiento de nuestras fachadas no solo son una cuestión estética, sino también de civismo y de orgullo por nuestra ciudad. Mantener Eibar limpia es una responsabilidad compartida entre la administración y la ciudadanía. Que tantas comunidades se hayan sumado demuestra que los eibarreses queremos cuidar nuestro entorno». Por su parte, el concejal de Servicios, Pedro Escribano, ha subrayado el valor de este programa y el compromiso municipal por seguir mejorando la imagen urbana. «Este servicio ha demostrado ser muy útil y valorado. Nuestro objetivo es continuar ofreciendo facilidades a los vecinos y vecinas para mantener una ciudad más cuidada, agradable y libre de pintadas. En los próximos días comenzaremos las primeras actuaciones en las fachadas inscritas». El servicio, completamente gratuito para los participantes, se aplicará únicamente en fachadas que colinden con la vía pública y será ejecutado por personal especializado contratado por el Ayuntamiento. En aquellos casos en los que la eliminación no sea posible por razones técnicas, se optará por cubrir las pintadas con pintura. Desde el Consistorio valora la positiva respuesta de la ciudadanía en esta nueva edición del programa realizado.

