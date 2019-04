«Vamos a sufrir mucho la falta de talento» Juan Carlos Cubeiro acudió a la asamblea de la Asociación de Antiguos Alumnos. / MIKEL ASKASIBAR El economista y experto en liderazgo Juan Carlos Cubeiro ofreció una charla en Armeria EskolaEste profesor de Liderazgo en la Universidad de Deusto pide un impulso para la Formación Profesional A.E. EIBAR. Martes, 2 abril 2019, 00:15

«En 2028 la mitad del empleo de alta cualificación no se va a cubrir». Son palabras del economista Juan Carlos Cubeiro, pronunciadas en la charla celebrada ante la Asociación de Antiguos Alumnos de Armeria Eskola. Cubeiro, que también ejerce de coach, recordó que con la crisis 1,5 millones de profesionales salieron de España porque no encontraron futuro en las empresas de aquí «y es ahora cuando tenemos que recuperarlos». El principal problema de la sociedad actual es que «tenemos una enorme escasez de talento».

'Talentualdia, El momento del Talento' fue el título de la charla que ofreció Cubeiro, profesor de Liderazgo y Dinamización de Equipos en la Universidad de Deusto. Subrayó que «siete años después de iniciado el talentismo, la nueva era en la que el talento es lo más valioso, el motor de transformación, la escasez de talento es mayor que nunca (47% en el mundo, 24% en España) y lo será más cada vez. ¿Qué podemos hacer? Definir bien el talento, siguiendo a José Antonio Marina, conectarlo con la idea de valor (valor de uso, valor de cambio, valor signo-símbolo), y aprovechar las tendencias del futuro del empleo», explició, ante una nutrida representación de empresarios. Así, expuso que «Eibar y sus empresas han de ser imán de talento, conseguir que sus trabajadores vivan una experiencia de talento, en un ecosistema híbrido, con diversidad de género, generaciones, personas con otras capacidades, con líderes digitales». También destacó que vivimos una época calificada como «'tiranofobia' de los millennials. Los jóvenes no quieren trabajar para tiranos. Estamos en un momento en el que se requiere aprender constantemente la revolución de las competencias». Por estos motivos, solicitó un impulso a la Formación Profesional «para que pase del 25% actual al 50% como en Alemania, Suiza y Austria. Es preciso sentir urgencia hacia este tema, como si nuestra casa se estuviera incendiando».

El autor del libro 'derazgo Zidane' señaló que «cualquier proyecto tiene que ir acompañado de una marca. Tenemos que dejar marca. El Eibar, que va a por la sexta temporada en Primera, ha dejado marca ya».

Para Cubeiro, «el talento es saber decidir, es inteligente. Es elegir bien las metas. Somos el único animal que podemos proyectar. Manejar la información. Gestionar emociones. Practicar las virtudes de la acción. El talento siempre está ligado al valor que le demos». En este sentido, Cubeiro mantiene que «la tecnología es un trampolín del talento, de manera que la gente que tenga talento y tecnología se diferenciará aun más de otros que no tengan ese conocimiento digital. Sabemos que por cada dos puestos que se pierden por tecnología, se crean cinco que aportan mucho más valor».

Desde 2014, Cubeiro, trabaja como head of talent en ManpowerGroup, posición que combina con la docencia universitaria. Es también el CEO de Right Management y ha sido nombrado presidente de honor de la Asociación Española de Coaching y Consultoría de Procesos. En la charla ofrecida en Eibar subrayó que «era necesario ser enormemente atractivos y contar con grandes expectativas y superarlas». Por otro lado, precisó que «todo momento debe ser aprovechado para aprender. Estamos en la sociedad del aprendizaje. Tenemos que saber y tener el 'aprendelotodo' y no 'sabelotodo'». Y por ello, recordó que «necesitamos, formación, experiencia y aprender, en una equidad de género».

Reconocimiento

Antes de la charla Cubeiro visitó las instalaciones del campo de fútbol de Ipurua. Tras su disertación recibió del alcalde, Miguel de los Toyos, el libro 'Viaje por el país de los Recuerdos', de Toribio Etxebarria.

Por su parte, Natividad Garcia, presidenta de la Asociación Armeria Eskola, le hizo también entrega del galardón 'Ondo egindako lana' (Por el trabajo bien hecho), «un gran honor viniendo de una ciudad que se enorgullece especialmente de esta virtud. Sano orgullo sin altivez», señaló Cubeiro que afirmó que «Eibar no puede perder el símbolo de la Cruz de San Andrés, emblema y símbolo de la humildad, del tesón, del ingenio, del sano orgullo... del trabajo bien hecho en definitiva».