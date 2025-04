Usuarios de SEPE muestran su malestar por no ser atendidos por el servicio de empleo Lanbide

Alberto Echaluce Orozco Eibar Jueves, 24 de abril 2025, 20:45 | Actualizado 21:01h. Comenta Compartir

Los usuarios del Servicio Estatal de Empleo, SEPE, han remitido un escrito en el que muestran su malestar por no ser atendidos por Lanbide, «como ... se venía haciendo». Según el escrito, aseguran que «somos usuarios del Servicio Estatal de Empleo y desde octubre, del pasado año ya no hay citas telefónicas y las presenciales se envían a todo Gipuzkoa, menos a Eibar, que atiende a todo el Bajó Deba. Hace un par de semanas, –según el remitente–, «tuve que ir a Lanbide ha hacer una gestión y me señalaron a una única persona que atendía a todos los desempleados de la comarca. Además me dijo que esa persona se va en junio, con lo que nos quedamos sin oficina».

Desde Lanbide se informa que se está llevando a cabo una reorganización de funciones en sus oficinas. La gestión de prestaciones como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se está trasladando a oficinas territoriales y servicios centrales. Esto permite que las oficinas locales se centren en políticas activas de empleo, ofreciendo información, acompañamiento y registro a los usuarios Además, se ha implementado el modelo 'Hobetzen', que busca ofrecer un servicio más ágil, personalizado y eficiente. Este modelo se está extendiendo progresivamente a todas las oficinas de Lanbide. Desde el Ayuntamiento comentaban que «no hay un cierre de oficinas de Lanbide en los pueblos de Euskadi. Por el contrario, se están realizando esfuerzos para mejorar y acercar los servicios a la ciudadanía en todo el territorio, especialmente en áreas rurales y municipios pequeños».

