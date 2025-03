Usuarios del complejo Orbea recogen firmas por las deficiencias en la instalación

Un amplio grupo de usuarios del complejo deportivo Orbea está recogiendo firmas para que se resuelvan las deficiencias que, en su opinión, arrastra la ... instalación. «En la entrada del polideportivo Orbea podemos leer 'Ciudad Europea del Deporte 2023', pero una vez en su interior vemos que los marcos de las puertas están rotos con el consiguiente aspecto que ello da», recogen en el escrito que han difundido.

Recuerdan que comenzado el nuevo año, los usuarios han renovado los bonos del polideportivo y del spa, puesto que consideran «que la actividad física viene bien» para la salud, «acudimos a gusto», dicen y su intención es seguir con las actividades, pero para ello piden unas condiciones dignas. «El trabajo de pintado es imprescindible, debido a la humedad y las goteras, con manchas impresionantes tanto en paredes como en techos. Alguna puerta carece de manilla... Llevamos meses que el spa en su conjunto no está funcionando en su totalidad».

Humedades

Pagado el bono, con el incremento incluido, se preguntan «¿para cuándo van a arreglar el pozo de la piscina? No funciona desde hace meses. El estado de la sauna húmeda es lamentable. Durante el mes de agosto hubo posibilidad de renovación, pero en septiembre volvimos y la encontramos en el mismo estado. Después se averió la sauna y hace meses que está cerrada. ¿Para cuándo la sauna húmeda?». Se quejan asimismo de que, «las camas calientes están en mal estado y en el vestuario de mujeres, últimamente, se nota mucha humedad ¿por qué y para cuándo prevén arreglarlo?».

Hablan también de los cierres de la instalación. «Después de pagar el bono estuvo cerrada una semana. Que los usuarios estén informados no estaría mal, porque cada vez que preguntamos no recibimos respuesta».

Newsletter

En cuanto al gimnasio, «se ha restaurado el suelo y ya tiene ondulaciones. Las bicicletas y las elípticas están muy viejas. En los últimos meses hemos estado con tres de cinco. Luego trajeron 2 bicis arregladas (una ya tiene el pedal estropeado) y una elíptica nueva. Todas las bicicletas están oxidadas, los sillines medio rotos y las manivelas para cambiar de altura a veces se sueltan».

En su largo listado de quejas también recogen que «las gomas de las empuñaduras de muchas máquinas están rotas y pegajosas y otras no tienen dicha goma». Además, «algunas pesas no tienen protección, en consecuencia, dos pesas que en teoría deberían tener el mismo peso, no pesan igual. Y la falta de protección puede fastidiar el suelo».

Ahí no quedan sus protestan. «Algunos zócalos están roto y tienen la punta muy afilada, así llevan tiempo. Corremos el riesgo de hacernos daño. Hace meses que no hay papel. La cristalera se mueve, si alguien se apoya en él corre el riesgo de caerse. En las salas polivalentes hace mucho calor, no basta con los ventiladores que hay. Uno de los ventiladores hace mucho ruido, pero como hace mucho calor está en marcha. La ventilación local no es nada buena».

Finalmente, su listado de quejas sigue con las piscinas, «donde en la pared de las escaleras hay un gran agujero que lleva tiempo. El techo está agujereado, falta una escalera para bajar a la piscina, el pulsador del baño está fastidiado, el cierre de la puerta de emergencia está roto. Por otro lado, el botón del ascensor para bajar de la piscina no funciona y no se garantiza la accesibilidad», finaliza su amplio escrito de abonados a la instalación.