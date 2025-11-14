Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Ustekabe es una banda sonora indispensable en las citas de la ciudad. USTEKABE

Eibar

Ustekabe, 25 años de sorpresas y música

La txaranga eibarresa celebra este sábado sus bodas de plata con una kalejira intergeneracional de más de 50 músicos

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:59

Comenta

La txaranga Ustekabe cumple 25 años y Eibar se prepara para celebrar, este sábado, un aniversario que va mucho más allá de una simple fecha ... redonda. El grupo nacido en el año 2000 se ha convertido en uno de los emblemas festivos de la ciudad, una banda sonora indispensable de las grandes citas del calendario eibarrés, y quiere arrancar su año de bodas de plata fiel a su esencia: sacando la música a la calle y compartiendo la fiesta con todo el pueblo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Medio centenar de desalojados por un incendio ya extinguido en la subida al faro de Hondarribia
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  4. 4 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  5. 5 Fallece Xabier Azkargorta, un entrenador que trascendió al fútbol
  6. 6

    Millonarios sin escrúpulos en las cacerías humanas de Sarajevo: «Si un niño de 5 años se ponía a tiro, no se detenían»
  7. 7 Alertan de la presencia de listeria en varios lotes de queso vendidos en Euskadi
  8. 8 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  9. 9 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria
  10. 10

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Ustekabe, 25 años de sorpresas y música

Ustekabe, 25 años de sorpresas y música