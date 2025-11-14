Ustekabe, 25 años de sorpresas y música

La txaranga Ustekabe cumple 25 años y Eibar se prepara para celebrar, este sábado, un aniversario que va mucho más allá de una simple fecha ... redonda. El grupo nacido en el año 2000 se ha convertido en uno de los emblemas festivos de la ciudad, una banda sonora indispensable de las grandes citas del calendario eibarrés, y quiere arrancar su año de bodas de plata fiel a su esencia: sacando la música a la calle y compartiendo la fiesta con todo el pueblo.

La celebración reunirá por la tarde a sus componentes actuales y a buena parte de quienes han pasado por la formación en estas dos décadas y media. Está previsto que el pasacalles arranque en torno a las seis de la tarde desde el local de ensayos de Bittor Sarasketa, con una parada especial en Errebal, en recuerdo a la antigua Musika Eskola donde nació Ustekabe, para después recorrer el centro hasta Untzaga. En total, más de medio centenar de músicos volverán a tocar juntos para «poner ritmo y alegría», como tantas veces, a las calles de la ciudad armera. «Han sido 25 años de risas, viajes, ensayos, fiestas, amistad y aprendizaje conjunto», resumen desde la txaranga. «Ustekabe ha sido para decenas de jóvenes eibarreses una escuela no sólo musical. Aquí se aprende a gestionar un equipo de personas y a cuidar unos valores colectivos».

Sábado. Reconocimiento doble a todas las personas que han pasado por la txaranga y al público que ha seguido y disfrutado de sus actuaciones. «Queríamos reunirnos haciendo lo que siempre hemos hecho alegrar nuestras calles», explican.

Programa La kalejira comienza a las 18.00 horas, desde Bittor Sarasketa. Por la noche, llegará el turno de la cena y de los recuerdos, pero el objetivo es que el aniversario trascienda la cita puntual y se abra a nuevos retos.

Invitación Este aniversario lo van a celebrar con quienes han sido parte activa del grupo, y toda la ciudadanía eibarresa.

Por eso el aniversario no será sólo una mirada al pasado, sino también el pistoletazo de salida a un año especial en el que el grupo espera contar con la colaboración de las instituciones para sacar adelante nuevos proyectos de música callejera.

Inicio con 16 miembros

La historia de Ustekabe arranca a finales del año 2000, cuando 16 alumnos y alumnas de la Musika Eskola, de entre 15 y 18 años, decidieron crear una txaranga de manera casi artesanal y totalmente autogestionada.

En una ciudad que no contaba con una agrupación de estas características, aquel puñado de jóvenes abrió un camino que, con el tiempo, seguirían cerca de 70 músicos, muchos de los cuales volverán a juntarse este sábado en la kalejira y en la posterior cena de hermandad.

Su actividad se disparó pronto más allá de Eibar, y fue precisamente al tocar en fiestas de otros municipios cuando la txaranga empezó a imaginar otra manera de vivir las fiestas en casa. De esa mirada nacieron iniciativas como los juegos de cuadrillas en la plaza de toros, en 2005, que introdujeron una forma de entender la fiesta más diurna, participativa y pensada para que las y los jóvenes fueran protagonistas.

A lo largo de estos 25 años, Ustekabe ha impulsado también alardes de fanfarrias (2005, 2015, 2024 y 2025), conciertos y, en 2021, la grabación de su primer disco, 'Eibarko Kantak', un trabajo que recupera y reconstruye piezas emblemáticas del cancionero local y que es objeto de regalo entre muchos eibarreses.

En el calendario festivo eibarrés, resulta difícil encontrar un acto en el que no haya sonado la txaranga. Ustekabe ha puesto música a los clásicos Sanjuanes, Sanandreses y carnavales; ha acompañado fiestas de barrio en San Kristobal, Urki o Amaña; ha estado presente en momentos ligados al fútbol, como ascensos de la SD Eibar o celebraciones de Eibartarrak; ha colaborado en la Euskal Jaia con el Club Deportivo y Kezka en los caldereros, ha desfilado en tamborradas y ha participado en un sinfín de actos benéficos y quintadas recientes. «No tenemos más que palabras de agradecimiento para todos los colectivos que han contado con nosotros en estos 25 años», subrayan.

Embajadores de Eibar

El carácter de Ustekabe, sin embargo, no se agota en las fronteras del municipio. La txaranga ha sido también una eficaz embajadora del espíritu eibarrés fuera de casa, llevando el nombre de la ciudad a prácticamente todo el País Vasco y a lugares como La Rioja, Segovia, Sevilla, Barcelona, Mont-de-Marsan o Condom d'Armagnac, donde en 2014 recibió el premio europeo de banda de tradición 'Gascon d'Argent'. Allí donde suena, suele dejar huella: energía, cercanía y ese punto de humor que acompaña a su propio nombre —'ustekabe' significa 'sorpresa' en euskera— y que ha acabado siendo su marca de fábrica.

En Eibar, esa presencia continuada ha convertido a la txaranga en mucho más que un grupo musical. Para muchos vecinos y vecinas, Ustekabe es ya parte del paisaje emocional de la ciudad, un símbolo de alegría, compañerismo y participación popular. Sus integrantes reivindican, además, el valor educativo y comunitario del proyecto: la música como excusa para aprender a trabajar en equipo, a organizar actividades, a dialogar con otras asociaciones y a cuidar un legado que ya pertenece al conjunto del pueblo.