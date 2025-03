El CD Urki se muestra muy sólido y no renuncia a subir a Preferente

J.A.R. EIBAR. Viernes, 13 de marzo 2020, 00:14 Comenta Compartir

El CD Urki de Primera Regional está luchando esta temporada por ascender a Preferente, ya, la pasada campaña, también estuvo inmerso en esa apuesta por dar el salto a una categoría superior, no pudo conseguirlo. Este año su trayectoria es firme, es candidato a lograr el objetivo. Es segundo con un partido menos, el líder Pasaia cuenta con 13 puntos, mientras que los urkistas disponen de 12 en su casillero y un partido menos que deben jugarlo en Unbe ante el tercer clasificado el Astigarragako Mundarro que tiene cinco puntos menos que los entrenados por Mikel Egaña, un margen que le da cobertura al Urki para manejar los tiempos cara al ascenso porque suben los dos primeros directamente.

El camino no será fácil, pero ahora mismo induce a pensar en clave positiva. «La plantilla está ilusionada y concienciada, está bien, viene compitiendo a buen nivel. Tenemos opciones, pero hay que seguir mentalizados y no descuidarse para nada», afirma el entrenador Mikel Egaña. El objetivo es ascender, «sería importante subir a una categoría donde, evidentemente, hay un plus más de nivel, un premio para el club, un paso adelante del Urki cara al futuro, a la vez que una motivación y referencia para la cantera, e incluso también para el fútbol eibarrés en general», resalta Egaña que cogió el equipo el pasado mes de octubre. El CD Urki en la fase de play off de los cuatro partidos que ha jugado, los ha resuelto con sendas victorias, con dieciséis goles a favor y cuatro encajados.