El Urki se medirá al Eibartarrak en un derbi el viernes antes del debut El conjunto eibarrés ultima su preparación de pretemporada antes de estrenarse en la división de Honor Regional

Marcos Rodríguez Eibar. Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:05

El Urki Alkideba afronta una de las temporadas más especiales de su historia reciente. Tras lograr el ansiado ascenso la temporada pasada, el equipo eibarrés competirá este curso en la exigente división de Honor Regional, un reto mayúsculo en el que la ilusión de los jugadores y el apoyo de su gran afición serán fundamentales. El estreno oficial llegará el domingo 14 de septiembre, fecha marcada en rojo en el calendario para el debut en la nueva categoría.

Mientras tanto, el conjunto armero continúa afinando su puesta a punto con una serie de amistosos que sirven para ajustar detalles y dar minutos a todos los jugadores. El último test será este viernes, 5 de septiembre, con un derbi de sabor especial frente al Eibartarrak FT, en el campo de Unbe a partir de las 19.30 horas. La cita promete intensidad y buen ambiente, además de ser una buena oportunidad para que los eibarreses conozcan de primera mano las sensaciones del equipo antes del inminente arranque liguero.

El pasado sábado, el Urki ya disputó un amistoso en Unbe contra el Mondragón, en un encuentro que finalizó con derrota por 1-3 de los locales. Más allá del resultado, el choque sirvió para seguir acumulando ritmo competitivo y poner a prueba las ideas de cara al nuevo curso.

Con trabajo, compromiso y la ilusión de toda la familia urkista, el club se prepara para afrontar un año ilusionante en una categoría tan exigente como la división de Honor Regional, en la que cada partido será una batalla y en la que el Urki quiere hacerse fuerte desde el primer día.

El debut liguero se jugará en Unbe, y el rival que el conjunto eibarrés tendrá en frente será el Tolosa, un equipo difícil y muy competitivo.