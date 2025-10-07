El Urki no logra levantar el vuelo en una jornada complicada para sus equipos Solo el Urki Heganrent juvenil y el Urki BOJ cadete lograron sumar victorias a lo largo del pasado fin de semana

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 7 de octubre 2025, 20:34 Comenta Compartir

El pasado fin de semana dejó sensaciones agridulces para los diferentes equipos del CD Urki, que afrontaban una jornada cargada de compromisos ligueros. Pese a los esfuerzos y al empuje mostrado en cada categoría, los resultados no acompañaron en la mayoría de los casos, con solo dos triunfos a nivel colectivo.

El primer equipo, Urki Alkideba, volvió a quedarse sin premio en su segunda salida de la temporada. Los eibarreses cayeron por 3-0 en su visita al Bergara, en un encuentro correspondiente a la cuarta jornada de División de Honor Regional. Los locales, que aún no habían ganado, impusieron su ley en Agorrosin y dejaron a los de Eibar con tres puntos en el casillero. El conjunto armero ocupa actualmente la decimocuarta posición en la tabla con la necesidad de reaccionar para no perder comba en este arranque de curso.

En Primera Regional, el Urki JMR sumó un empate (1-1) en su duelo ante el Ikasberri. El conjunto eibarrés, que llegaba invicto al choque, se mantiene en la parte media de la clasificación, sexto con cinco puntos, y continúa demostrando solidez y competitividad en este arranque.

Por su parte, el Urki Eibarbus, que milita en la Liga Vasca Juvenil, logró un empate a domicilio sin goles frente a Arrupe. Los armeros, muy serios en defensa, consiguieron puntuar ante un rival situado en la zona alta. Con este resultado, el Urki asciende al noveno puesto.

Menos fortuna tuvo el Urki ABC de Juvenil Preferente, que encajó una dura derrota por 1-4 en casa ante el Soraluze. Los locales no encontraron su mejor versión frente a un rival que aprovechó sus ocasiones. Pese al tropiezo, el Urki se mantiene séptimo con cuatro puntos y buscará reaccionar en la próxima jornada.

Quien sí pudo celebrar fue el Urki Heganrent, que en la Primera Juvenil se impuso por 2-1 al Eibartarrak en un intenso derbi local disputado en Unbe. Los goles de los armeros sirvieron para sumar tres puntos importantes que les colocan terceros.

En categoría cadete, el balance también fue mixto. En Preferente, el Urki Hapiick cayó 4-3 en su visita al Ilintxa, en un partido con alternativas y emoción hasta el final. En cambio, el Urki BOJ sí ganó, por 4-1 al Soraluze en Unbe, logrando así su primer triunfo de la temporada y estrenando el casillero de puntos.

La jornada fue más complicada para los equipos infantiles y femeninos. El Urki Beltrán cayó por 4-0 ante el Elgoibar, mientras que el Urki Larragest sufrió una amplia derrota ante el Anaitasuna (0-14). El Urki JAZ cayó frente al Amaikabat por 4-0 en un encuentro donde las eibarresas lo intentaron sin suerte.